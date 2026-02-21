البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي

أفادت وكالة أنباء الفاتيكان بأن الكاهن اللبناني وعضو الرهبنة الباسيلية المخلصية بشارة أبو مراد سيطوب لمعجزة شفاء امرأة كان من الصعب شفاؤها ، تُعزى إلى شفاعته. وقد فوّض البابا ليو الرابع عشر دائرة دعاوى القديسين بإصدار المرسوم خلال مقابلة أجراها اليوم مع الكاردينال مارسيلو سيميرارو.



وفي المقابلة نفسها، فوّض البابا إصدار مرسوم مماثل لتطويب غابرييل ماريا، الكاهن الفرنسي من رهبنة الإخوة الأصاغر والمؤسس المشارك لرهبنة بشارة العذراء مريم، والذي تم تأكيد عبادته التلقائية منذ زمن طويل.



كما تُقرّ ثلاثة مراسيم أخرى بالفضائل البطولية لفرانشيسكو لومباردي، الكاهن الليغوري؛ فاوستو غاي، رجل عادي من بريشيا، عضو في جمعية عمال الصليب الصامتين؛ وثيوفان، راهب كابوشي هندي.

