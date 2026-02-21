يعقوبيان تتقدم باقتراح قانون لإلغاء نصّ تمييزي في نظام وزارة الخارجية

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان، في بيان، أنها تقدّمت بـ"اقتراح قانون معجّل مكرّر لإلغاء النصّ التمييزي في نظام وزارة الخارجية الذي يشترط أن تكون المرشّحة لوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي عزباء، وكأنّ الحالة الاجتماعيّة معيار للكفاءة أو مقياس لمدى تفرّغ المرأة للوظيفة".



وأكدت أن "المعيار الوحيد لأي وظيفة عامة يجب أن يكون الكفاءة، الخبرة، والالتزام بالقانون، لا الحالة الاجتماعية ولا الخيارات الشخصية"، وان "هذا النص لا يميّز فقط بين النساء والرجال، بل يفرّق بين النساء أنفسهنّ، فيُقصي بعضهنّ عن الخدمة العامة فقط لأنّهن متزوجات. وكأنّ الدولة تُعاقب المرأة على حقّها الطبيعي في الزواج، وإن إسقاط هذا النص ليس تفصيلاً إدارياً، بل خطوة دستورية وأخلاقية أساسية نحو دولة تلتزم فعلاً بالمساواة، وتزيل كل الحواجز غير المشروعة أمام وصول النساء إلى مواقع القرار والتمثيل الدبلوماسي".