قتيل وجريح بإشكال في بلدة الفاعور

أخبار لبنان
2026-02-21 | 12:37
قتيل وجريح بإشكال في بلدة الفاعور
قتيل وجريح بإشكال في بلدة الفاعور

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ إشكالَا وقع في بلدة الفاعور قضاء زحلة، بين عائلتين تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. وقد نُقلت الإصابات إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، فيما حضرت الأجهزة الأمنية وقوة من الجيش والمخابرات إلى المكان وتعمل على ضبط الوضع.

أخبار لبنان

وجريح

بإشكال

الفاعور

