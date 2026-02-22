الأخبار
الرئيس عون هنأ العاهل السعودي وولي العهد بالذكرى الـ٢٩٩ لـ"يوم التأسيس": دعم المملكة المتواصل للبنان موضع تقدير وامتنان
أخبار لبنان
2026-02-22 | 02:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون هنأ العاهل السعودي وولي العهد بالذكرى الـ٢٩٩ لـ"يوم التأسيس": دعم المملكة المتواصل للبنان موضع تقدير وامتنان
هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالذكرى الـ ٢٩٩ لـ"يوم التأسيس" التي تصادف اليوم ٢٢ شباط، والذي يجسّد عمق الجذور التاريخية للدولة السعودية وامتداداها المتصل منذ ثلاثة قرون.
ونوه الرئيس عون بدور المملكة في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ودعمها لازدهار الدول العربية، مشيرا الى أن ما تبذله من دعم متواصل للبنان هو موضع تقدير وامتنان كل لبناني.
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
السعودية
يوم التأسيس
التالي
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": شكاوى لبنان ضد إسرائيل تندرج في إطار تسجيل موقف قانوني وسيادي... وهذه أهميتها
السابق
