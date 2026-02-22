الرئيس عون هنأ العاهل السعودي وولي العهد بالذكرى الـ٢٩٩ لـ"يوم التأسيس": دعم المملكة المتواصل للبنان موضع تقدير وامتنان

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالذكرى الـ ٢٩٩ لـ"يوم التأسيس" التي تصادف اليوم ٢٢ شباط، والذي يجسّد عمق الجذور التاريخية للدولة السعودية وامتداداها المتصل منذ ثلاثة قرون.



ونوه الرئيس عون بدور المملكة في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ودعمها لازدهار الدول العربية، مشيرا الى أن ما تبذله من دعم متواصل للبنان هو موضع تقدير وامتنان كل لبناني.