دريان هنأ بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية: وقفت وتقف دائما الى جانب لبنان

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.



وقال: "المملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة في قلوبنا، وتستحق منا كل التقدير والاحترام وهي رمز للإسلام وقيم العروبة".



أشار الى أن "السعودية وقفت وتقف دائما الى جانب لبنان وتواصل دعمها لاستقراره ووحدته، والدور الذي تقوم به تجاه لبنان نابع من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه مرورا بأبنائه الملوك الحريصين على سيادة لبنان وحريته وعروبته".



وقال: "حمى الله المملكة وقيادتها وشعبها لتبقى كعهدنا بها محتضنة قضايا العرب والمسلمين في كل مكان".