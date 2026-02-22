مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها

توضيحاً لبعض التحليلات أو الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أكدت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عدم حصول أي تعديل على تعرفة النقل المشترك على مختلف الخطوط التي تعمل عليها حافلاتها، وأن الأسعار لا تزال على حالها من دون أي تغيير.