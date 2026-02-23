حبيب يزور متري: قرض جديد بالليرة للترميم على ١٠ سنوات

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وأطلعه على عمل مصرف الإسكان والمشاريع التي يقوم بها لجهة تأمين ديمومة القروض الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الحدّ من هجرة الشباب اللبناني وتشجيعه على التشبث بأرضه.



وكشف حبيب في خلال الزيارة، عن قرض جديد بالليرة اللبنانية خاص بطلبات الترميم، يبلغ ملياري ليرة للقرض الواحد مقسّط على 10 سنوات.



وشدد الجانبان على ضرورة توفير قروض سكنية مدعومة تحقق الهدف المنشود، بما يساعد اللبنانيين على تأمين مسكن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة.



وأثنى متري على رسالة مصرف الإسكان والعمل الذي يقوم به في سبيل خدمة المجتمع اللبناني عموماً وفئة الشباب خصوصاً.