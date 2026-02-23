الأخبار
حبيب يزور متري: قرض جديد بالليرة للترميم على ١٠ سنوات

أخبار لبنان
2026-02-23 | 03:02
مشاهدات عالية
حبيب يزور متري: قرض جديد بالليرة للترميم على ١٠ سنوات
0min
حبيب يزور متري: قرض جديد بالليرة للترميم على ١٠ سنوات

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وأطلعه على عمل مصرف الإسكان والمشاريع التي يقوم بها لجهة تأمين ديمومة القروض الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الحدّ من هجرة الشباب اللبناني وتشجيعه على التشبث بأرضه.

وكشف حبيب في خلال الزيارة، عن قرض جديد بالليرة اللبنانية خاص بطلبات الترميم، يبلغ ملياري ليرة للقرض الواحد مقسّط على 10 سنوات.

وشدد الجانبان على ضرورة توفير قروض سكنية مدعومة تحقق الهدف المنشود، بما يساعد اللبنانيين على تأمين مسكن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة.

وأثنى متري على رسالة مصرف الإسكان والعمل الذي يقوم به في سبيل خدمة المجتمع اللبناني عموماً وفئة الشباب خصوصاً.

أخبار لبنان

متري:

بالليرة

للترميم

سنوات

قوى الأمن: 4546 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 261 شخصًا
بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق
LBCI السابق

We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More