بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي:



"توضيحاً لما نشر في الصحف اليوم حول تأجيل الانتخابات بتصريح للشرق الأوسط، إن الذي قلته بأن أجواء الخماسية مع تأجيل الانتخابات، ولم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق لا من الخماسية ولا من غيرها لذا إقتضى التوضيح".