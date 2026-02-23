الأخبار
تمديد مهلة الترشيح لعضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع حتى 1 آذار

أخبار لبنان
2026-02-23 | 04:35
أعلنت وزارة الطاقة "تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لملء مراكز أعضاء غير متفرغين (من داخل أو من خارج الملاك) في مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع، وذلك لغاية 1 آذار 2026 ضمناً".

وقالت: "تأتي هذه التعيينات في إطار تفعيل الإدارة في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي تحت وصايتها وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد ابوابه ملء الشغور".
وأكدت الوزارة أن" التعيينات تتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، واستناداً إلى المراسيم المرتبطة بالنظام العام للمؤسسات العامة، وبموجب آلية التعيين التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة".

للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي: 
https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101068/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9 

إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي: BWEJobs@outlook.com ولايقبل أي طلب يقدّم باليد الى وزارة الطاقة والمياه.

أخبار لبنان

الترشيح

لعضوية

إدارة

مؤسسة

البقاع

