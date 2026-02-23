الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توضيح من جمعية ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان حول المركبات غير المشمولة بكفالة المصنع

أخبار لبنان
2026-02-23 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توضيح من جمعية ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان حول المركبات غير المشمولة بكفالة المصنع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توضيح من جمعية ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان حول المركبات غير المشمولة بكفالة المصنع

يهم جمعية ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان (AIA) إحاطة المستهلكين بأن المركبات والسيارات الجديدة المباعة على الأراضي اللبنانية من غير الوكلاء المعتمدين من قبل المصنع الرسمي لتلك المركبات، وتحديداً، تلك المباعة في السوق الموازي Parallel Market )، هي مركبات غير مشمولة بكفالة المصنع، الأمر الذي يرتب النتائج التالية:

1. عدم استفادتها اطلاقاً من الكفالة المصنعية الرسمية Manufacturer's warranty)

2. عدم امكانية اتمام خدمات الصيانة الدورية المتخصصة المعتمدة من قبل المصنع ، خاصة وأن المركبات الحديثة الصنع - وبالأخص الكهربائية منها - تستوجب الخضوع بإستمرار للصيانة والتحديثات الدورية.

3. عدم امكانية شمولها بحملات الاستدعاء الالزامية (Recall Campaigns) التي تصدر عن المصنع لمعالجة الأعطال والعيوب التي قد تطرأ عليها.

4. عدم امكانية استفادتها من تحديثات برامج حاسوب المركبة الدورية التي يؤمنها المصنع ومن كفالته ومتابعته المباشرة المرتبطة بها.

5. عدم امكانية الحصول على قطع الغيار الأصلية لها المضمونة المصدر والجودة.

وإذ تشدد الجمعية على أن المركبات الوحيدة التي تستفيد من كفالة المصنع والتي تضمن تالياً استفادة المستهلك من خدمات ما بعد البيع ومن خدمات الصيانة وتمكنه من الاستفادة من التحديثات لبرمجيات المركبات بجودة عالية ومضمونة هي حصراً تلك المباعة من الوكلاء المعتمدين من قبل المصنعين العالميين لتلك المركبات في لبنان.

وتدعو المستهلك قبل الشراء، إلى مراجعة قوائم الوكلاء المعتمدين في لبنان من قبل المصنعيين العالميين والمنشورة على المواقع الالكترونية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لأهمية الكفالة وحملات الاستدعاء والتحديثات الدورية التي يكفلها ويؤمنها المصنعون للمركبات المباعة عبر وكلائهم المعتمدين، وتأثيرها على صيانة المركبات وسلامتها ومطابقتها للمعايير المحدّدة من قبل المصنع لكل نوع من أنواع السيارات.

أخبار لبنان

جمعية

ممثلي

المصنعين

العالميين

للمركبات

لبنان

المركبات

المشمولة

بكفالة

المصنع

LBCI التالي
مداهمة زوق مكايل... وتوقيف متورّطين بترويج مخدِّرات في مناطق كسروان
تمديد مهلة الترشيح لعضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع حتى 1 آذار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-17

الجمارك تضبط مصنع أحذية غير مرخّص في محلة جدرا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-21

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-22

الريجي: ضبط كميات من المعسل المزور المصنع يدوياً في الجاموس بالضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

انطلاق المرحلة 13 من عودة النازحين عبر المصنع (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
أخبار لبنان
09:17

سفيرة لبنان في روما من مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يضمن بقاء مسؤولية الأمن بيد المؤسسات الشرعية للدولة

LBCI
أخبار لبنان
08:55

رئيس الحكومة تابع مع جابر والزين مسألة أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات

LBCI
أخبار لبنان
08:50

وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-02-22

أولمبياد ميلانو–كورتينا 2026: لحظات صنعت الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-18

Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-20

جعجع اعلن اعادة ترشيح ستريدا جعجع وجوزيف اسحق وأطلق الماكينة الانتخابية في قضاء بشري

LBCI
أخبار دولية
2026-02-08

ترامب يشيد برئيس هندوراس الجديد بعد محادثات في الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

كتلة تحالف التغيير طالبت مصرف لبنان بالعمل على ملف شركة optimum وتفاصيل العقود التي تمت بينهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

إجتماع مدير عام النقل مع السوريين لمتابعة قضية الشاحنات المبردة بين لبنان وسوريا...

LBCI
أخبار لبنان
07:55

اجتماع بين البساط وهاني... تأكيد على ضرورة التشدد بالرقابة من دون اي تهاون

LBCI
أخبار لبنان
07:54

بارو: الهدف من مؤتمر دعم الجيش هو تمكين لبنان من بناء دولة قوية وذات سيادة

LBCI
أخبار دولية
07:49

اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:36

حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني

LBCI
أخبار دولية
04:41

إيران تحذّر من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حتى لو بضربات محدودة "عدوانا"

LBCI
أخبار دولية
02:39

كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
أخبار لبنان
02:56

بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق

LBCI
حال الطقس
00:54

كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس

LBCI
أخبار لبنان
10:35

برّي لـ"الشرق الأوسط": الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
منوعات
10:00

"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 23-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More