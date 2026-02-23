توضيح من جمعية ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان حول المركبات غير المشمولة بكفالة المصنع

يهم جمعية ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان (AIA) إحاطة المستهلكين بأن المركبات والسيارات الجديدة المباعة على الأراضي اللبنانية من غير الوكلاء المعتمدين من قبل المصنع الرسمي لتلك المركبات، وتحديداً، تلك المباعة في السوق الموازي Parallel Market )، هي مركبات غير مشمولة بكفالة المصنع، الأمر الذي يرتب النتائج التالية:



1. عدم استفادتها اطلاقاً من الكفالة المصنعية الرسمية Manufacturer's warranty)



2. عدم امكانية اتمام خدمات الصيانة الدورية المتخصصة المعتمدة من قبل المصنع ، خاصة وأن المركبات الحديثة الصنع - وبالأخص الكهربائية منها - تستوجب الخضوع بإستمرار للصيانة والتحديثات الدورية.



3. عدم امكانية شمولها بحملات الاستدعاء الالزامية (Recall Campaigns) التي تصدر عن المصنع لمعالجة الأعطال والعيوب التي قد تطرأ عليها.



4. عدم امكانية استفادتها من تحديثات برامج حاسوب المركبة الدورية التي يؤمنها المصنع ومن كفالته ومتابعته المباشرة المرتبطة بها.



5. عدم امكانية الحصول على قطع الغيار الأصلية لها المضمونة المصدر والجودة.



وإذ تشدد الجمعية على أن المركبات الوحيدة التي تستفيد من كفالة المصنع والتي تضمن تالياً استفادة المستهلك من خدمات ما بعد البيع ومن خدمات الصيانة وتمكنه من الاستفادة من التحديثات لبرمجيات المركبات بجودة عالية ومضمونة هي حصراً تلك المباعة من الوكلاء المعتمدين من قبل المصنعين العالميين لتلك المركبات في لبنان.



وتدعو المستهلك قبل الشراء، إلى مراجعة قوائم الوكلاء المعتمدين في لبنان من قبل المصنعيين العالميين والمنشورة على المواقع الالكترونية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لأهمية الكفالة وحملات الاستدعاء والتحديثات الدورية التي يكفلها ويؤمنها المصنعون للمركبات المباعة عبر وكلائهم المعتمدين، وتأثيرها على صيانة المركبات وسلامتها ومطابقتها للمعايير المحدّدة من قبل المصنع لكل نوع من أنواع السيارات.