بارو: الهدف من مؤتمر دعم الجيش هو تمكين لبنان من بناء دولة قوية وذات سيادة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستستضيف الأسبوع المقبل يوم الخميس 5 آذار في باريس، مؤتمرا دوليا لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

وأشار بارو الى أن الهدف من المؤتمر هو تمكين لبنان من بناء دولة قوية وذات سيادة تحتكر استخدام القوة وقادرة على ضمان حماية جميع المكونات والعيش بسلام وأمان مع محيطها الإقليمي.