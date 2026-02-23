اجتماع بين البساط وهاني... تأكيد على ضرورة التشدد بالرقابة من دون اي تهاون

بعد إقرار رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة، وما رافقه من مخاوف حيال انعكاسات القرار على أسعار السلع الأساسية في الأسواق اللبنانية، بحث وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير الزراعة نزار هاني ملف أسعار المواد الغذائية وكان تأكيد على ضرورة التشدد بالرقابة من دون اي تهاون.