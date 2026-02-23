الأخبار
"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة": لا لأي التفاف على القانون سواء عبر تشريع استثنائي أو تمديد مضلل أو تعديل انتقائي
2026-02-23 | 06:34
"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة": لا لأي التفاف على القانون سواء عبر تشريع استثنائي أو تمديد مضلل أو تعديل انتقائي
رفض "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان "أي محاولة جديدة للالتفاف على قانون الإيجارات السكنية، سواء عبر تشريع استثنائي أو تمديد مضلل أو تعديل انتقائي يخدم مصالح فئة محددة على حساب المالكين"، وشدد على أن "المطلوب ليس فتح نقاش جديد، بل تثبيت احتساب المهل القانونية منذ عام 2014، تاريخ نفاذ قانون الايجارات".
واعتبر أن "الدعوات إلى تعديل قانون يُدّعى في الوقت نفسه أنه "معلّق" أو " باطل" تمثل تناقضًا فاضحًا يفتقر إلى الحد الأدنى من الاتساق المنطقي والقانوني. فإذا كان القانون غير نافذ كما يزعم البعض، فلماذا السعي المحموم إلى تعديله أو تمديده؟ ورأى أن هذا التضارب يفضح عن النوايا الخفية والغير معلنة التي تسعى إلى إطالة أمد واقع غير عادل ومجحف ويساهم في استمرار الظلم والكيدية الممنهجة في حق المالكين القدامى مؤكداُ ان مقولة " تعليق القانون" لا يرتكز الى أي أساس دستوري او قانوني".
وقال:" يكفي التضليل واطلاق البيانات الشعبوية والحملات الإعلامية المضللة، فبعض الجهات التي تمثل او تتدعي تمثيل المستأجرين القدامى قد استفادوا لسنوات طويلة ببدلات شبه مجانية والقت المسؤوليات كافة من أعباء واضرار ومبالغ ومصاريف باهظة على حساب المالكين القدامى، ويجب على الجميع احترام القوانين وتطبيقها ومن أراد الدفاع عن حقوق المستأجرين فليطلب ما هو مكرس في القانون لا محاولة نشر أفكار منحازة لتسمو فوق الحق والقانون وكل الدلائل المجحفة في حق المالكين بما فيها الاستنكاف عن احقاق الحق وعدم دفع ما هو مستحق لهم والتأخر في الاحكام كفيلة لإنهاء الظلم في حق المالكين القدامى وتوحيد القوانين تحت اطار ينهي الاستثناء والظلم".
وطالب بـ"تحميل كامل المسؤولية للمحرضين والمشاركين بالتحريض ضد المالكين وتعريض حياتهم وحياة عائلة المالكين للخطر".
وشدد على أن "أي مساس جديد بحقوق المالكين مرفوض بالكامل، وان احترام القانون واجب تطبيقه كاملاً"، داعياً الى "المحافظة على الأمان التشريعي الذي يعتبره السبيل الوحيد لصون دولة القانون ومنع استمرار الظلم المزمن وإعادة الحق لأصحابه"، مطالباً الدولة بـ"التعويض عن الضرر الذي لحق بالمالكين القدامى جراء هذه التمديدات غير الدستورية مع اعفاء كامل وشامل من الضرائب والرسوم من أي نوع كانت ودفع فروق الإيجارات المتراكمة من حساب دعم المستأجرين وخصوصا لما آلت إليه أوضاع أبنيتهم المهددة بالسقوط".
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: انهيار مبنى القبة نتيجة مباشرة لإهمال مزمن وتشريعات لم تُنفّذ كما أُقِرّت
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: انهيار مبنى القبة نتيجة مباشرة لإهمال مزمن وتشريعات لم تُنفّذ كما أُقِرّت
2026-01-18
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة: تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق هو تضليل متعمّد للرأي العام
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة: تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق هو تضليل متعمّد للرأي العام
2026-01-17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
2026-02-15
علي حسن خليل للـLBCI: تفاجأنا كثيرا بالرأي الذي اعدته "هيئة التشريع" ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار
علي حسن خليل للـLBCI: تفاجأنا كثيرا بالرأي الذي اعدته "هيئة التشريع" ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار
0
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
09:17
سفيرة لبنان في روما من مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يضمن بقاء مسؤولية الأمن بيد المؤسسات الشرعية للدولة
سفيرة لبنان في روما من مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يضمن بقاء مسؤولية الأمن بيد المؤسسات الشرعية للدولة
08:55
رئيس الحكومة تابع مع جابر والزين مسألة أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات
رئيس الحكومة تابع مع جابر والزين مسألة أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات
08:50
وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية
وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية
رياضة
أولمبياد ميلانو–كورتينا 2026: لحظات صنعت الحدث
أولمبياد ميلانو–كورتينا 2026: لحظات صنعت الحدث
2026-02-18
Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة
Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة
2026-02-20
جعجع اعلن اعادة ترشيح ستريدا جعجع وجوزيف اسحق وأطلق الماكينة الانتخابية في قضاء بشري
جعجع اعلن اعادة ترشيح ستريدا جعجع وجوزيف اسحق وأطلق الماكينة الانتخابية في قضاء بشري
2026-02-08
ترامب يشيد برئيس هندوراس الجديد بعد محادثات في الولايات المتحدة
ترامب يشيد برئيس هندوراس الجديد بعد محادثات في الولايات المتحدة
أخبار لبنان
كتلة تحالف التغيير طالبت مصرف لبنان بالعمل على ملف شركة optimum وتفاصيل العقود التي تمت بينهما
كتلة تحالف التغيير طالبت مصرف لبنان بالعمل على ملف شركة optimum وتفاصيل العقود التي تمت بينهما
07:57
إجتماع مدير عام النقل مع السوريين لمتابعة قضية الشاحنات المبردة بين لبنان وسوريا...
إجتماع مدير عام النقل مع السوريين لمتابعة قضية الشاحنات المبردة بين لبنان وسوريا...
07:55
اجتماع بين البساط وهاني... تأكيد على ضرورة التشدد بالرقابة من دون اي تهاون
اجتماع بين البساط وهاني... تأكيد على ضرورة التشدد بالرقابة من دون اي تهاون
07:54
بارو: الهدف من مؤتمر دعم الجيش هو تمكين لبنان من بناء دولة قوية وذات سيادة
بارو: الهدف من مؤتمر دعم الجيش هو تمكين لبنان من بناء دولة قوية وذات سيادة
07:49
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
06:36
حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني
حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني
04:41
إيران تحذّر من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حتى لو بضربات محدودة "عدوانا"
إيران تحذّر من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حتى لو بضربات محدودة "عدوانا"
02:39
كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران
كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق
بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس
برّي لـ"الشرق الأوسط": الانتخابات النيابية في موعدها
برّي لـ"الشرق الأوسط": الانتخابات النيابية في موعدها
"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
أسرار الصحف 23-2-2026
أسرار الصحف 23-2-2026
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
