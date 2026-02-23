حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني

أكد النائب فراس حمدان أن رئيس الجمهورية ميشال عون شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك في خلال لقاء عُقد في قصر بعبدا تناول التحديات التي يواجهها لبنان.



وأشار حمدان إلى أن إجراء الانتخابات من دون استخدام "ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً يُعدّ غير قانوني وغير ديمقراطي، مؤكداً أنه نقل هذا الموقف إلى الرئيس عون، الذي أصرّ على الالتزام بالموعد المحدد للاستحقاق النيابي.



كما تطرّق النقاش إلى ملف القطاع العام والزيادات التي تتطلّب موافقة مجلس النواب، مع التأكيد على أهمية عقد دورة استثنائية بين 1 و15 آذار لإقرار قانون الزيادات، إضافة إلى تقييم حجم التحديات والإنجازات التي تحقّقت في ظل وجود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

