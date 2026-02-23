الأخبار
حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني
أخبار لبنان
2026-02-23
حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني
حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني
أكد النائب فراس حمدان أن رئيس الجمهورية ميشال عون شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك في خلال لقاء عُقد في قصر بعبدا تناول التحديات التي يواجهها لبنان.
وأشار حمدان إلى أن إجراء الانتخابات من دون استخدام "ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً يُعدّ غير قانوني وغير ديمقراطي، مؤكداً أنه نقل هذا الموقف إلى الرئيس عون، الذي أصرّ على الالتزام بالموعد المحدد للاستحقاق النيابي.
كما تطرّق النقاش إلى ملف القطاع العام والزيادات التي تتطلّب موافقة مجلس النواب، مع التأكيد على أهمية عقد دورة استثنائية بين 1 و15 آذار لإقرار قانون الزيادات، إضافة إلى تقييم حجم التحديات والإنجازات التي تحقّقت في ظل وجود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
"سيدة الجبل": لاجراء الانتخابات في موعدها وتحييد لبنان عن أخطار الحرب
"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة": لا لأي التفاف على القانون سواء عبر تشريع استثنائي أو تمديد مضلل أو تعديل انتقائي
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
0
أخبار لبنان
09:17
سفيرة لبنان في روما من مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يضمن بقاء مسؤولية الأمن بيد المؤسسات الشرعية للدولة
أخبار لبنان
09:17
سفيرة لبنان في روما من مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يضمن بقاء مسؤولية الأمن بيد المؤسسات الشرعية للدولة
0
أخبار لبنان
08:55
رئيس الحكومة تابع مع جابر والزين مسألة أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات
أخبار لبنان
08:55
رئيس الحكومة تابع مع جابر والزين مسألة أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات
0
أخبار لبنان
08:50
وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية
أخبار لبنان
08:50
وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية
