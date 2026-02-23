كتلة تحالف التغيير طالبت مصرف لبنان بالعمل على ملف شركة optimum وتفاصيل العقود التي تمت بينهما

أكد نواب كتلة تحالف التغيير مارك ضو ميشال الدويهي وضاح الصادق، انه بعد تقدم الكتلة في العام 2024 بسؤال حول شركة optimum وتفاصيل العقود التي تمت بينها ومصرف لبنان، وصل الجواب بعد عام ونصف من وزارة المالية ورئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان.



الكتلة واستنادا الى الجواب، طالبت بان يتم العمل على هذا الملف وان يتحرك مصرف لبنان سريعا للادعاء في هذا الموضوع.



