سلام استقبل البعريني ورئيس بلدية صيدا والمجلس الاعلى للجمارك

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب وليد البعريني وعرض معه الاوضاع العامة ومطالب تتعلق بمنطقة عكار.



واستقبل الرئيس سلام رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، وتناول البحث اوضاع البلدية والمشاريع الانمائية والإدارية التي تخص مدينة صيدا.



كما استقبل وفدا من المجلس الاعلى للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي، وشدّد الرئيس سلام على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة واردات الجمارك من خلال تفعيل الجباية واعتماد المكننة في أنظمة المراقبة.