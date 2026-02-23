رئيس الحكومة تابع مع جابر والزين مسألة أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ،اجتماعًا في السرايا الحكومية مع وزير المالية ياسين جابر ووزيرة البيئة تمارا الزين، لمتابعة سير العمل في أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات، والتي يفوق عددها 1500 أمر تحصيل أنجزتها وزارة البيئة، والتي تستكمل وزارة المالية إرسالها إلى المكلّفين.