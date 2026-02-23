وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أكرم شهيب، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية.



كما استقبل الوزير السابق ألان حكيم، وتم عرض للأوضاع العامة في البلاد.



والتقى الوزير الحجار وفدا من رؤساء بلديات قضاء الشوف، وتم التداول في شؤون بلدية وإنمائية تخص المنطقة.



وكذلك، استقبل وفداً من نقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق برئاسة النقيب سهيل المعبي، وجرى البحث في أوضاع القطاع والتحديات التي يواجهها.