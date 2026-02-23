الأخبار
باسيل وصل الى جبيل واستهل جولته بتفقد الشارع خلف السرايا

أخبار لبنان
2026-02-23 | 10:22
باسيل وصل الى جبيل واستهل جولته بتفقد الشارع خلف السرايا
0min
باسيل وصل الى جبيل واستهل جولته بتفقد الشارع خلف السرايا

وصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى مدينة جبيل مستهلا زيارته، بتفقد الشارع خلف السرايا، الذي تقدمت هيئة  "التيار" في المدينة بكتاب إلى البلدية لترميمه.

وكان في استقباله عضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل، المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، منسق القضاء المختار جورج طنوس، مختار المدينة عماد ملحمة، منسقة المدينة نانسي صليبا القدوم وحشد من هيئة المدينة.

ويزور باسيل لاحقا قلعة جبيل الأثرية ثم انطش جبيل ويلتقي الاباتي سيمون عبود ثم يزور دير سيدة المعونات ورئيس الدير الاب جان بول الحاج، ثم يزور الوزير السابق جان لوي قرداحي في منزله.

ويختتم باسيل زيارته بالمشاركة في عشاء هيئة قضاء جبيل في "التيار" في مطعم "بيبلوس بالاس" وسيكون له كلمة في المناسبة.

أخبار لبنان

واستهل

جولته

بتفقد

الشارع

السرايا

الأمن العام: توقيف متورط بجرائم خطيرة في وادي خالد
أمن الدولة طلبت من المرشحين لرتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث) وجوب تقديم أعلى شهادة علمية حاصلين عليها
LBCI
أخبار دولية
2025-11-27

البابا يستهل من تركيا أول جولة خارجية له

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07

رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-20

جولة تفقدية لوزيرة التربية في طرابلس لمتابعة أوضاع الأبنية المدرسية: لا تهاون في معايير السلامة المدرسية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-05

جولة تفقدية لوزير الصحة على مستشفيات ومراكز صحية في البقاع الغربي وراشيا

LBCI
أخبار لبنان
14:41

رسامني التقى مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والنائبين جعجع وإسحاق

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
أخبار لبنان
13:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
13:28

السفارة الأميركية تصدر تعليمات بمغادرة موظفين غير أساسيين بسبب الوضع الأمني

LBCI
أخبار لبنان
10:34

مرقص ترأس اجتماعا اداريا لاستكمال إعداد الاستراتيجية لوزارة الاعلام وتطوير الخدمات الإلكترونية

LBCI
حال الطقس
2026-02-22

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

LBCI
أخبار لبنان
10:40

بري بحث مع ميقاتي في المستجدات وعرض مع الحاج لقطاع الاتصالات وسفير أوستراليا مودعا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-14

بريتوريا تسمح لأكثر من 150 فلسطينيا بالنزول من طائرة في جوهانسبرغ بعد 12 ساعة من وصولهم

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في وقت تستمرّ فيه المفاوضات بين إيران وأميركا… غادروا إيران!

LBCI
آخر الأخبار
06:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
حال الطقس
00:54

كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس

LBCI
أخبار لبنان
02:56

بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 23-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
09:21

رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:30

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
أخبار دولية
07:49

اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل

