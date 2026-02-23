باسيل وصل الى جبيل واستهل جولته بتفقد الشارع خلف السرايا

وصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى مدينة جبيل مستهلا زيارته، بتفقد الشارع خلف السرايا، الذي تقدمت هيئة "التيار" في المدينة بكتاب إلى البلدية لترميمه.



وكان في استقباله عضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل، المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، منسق القضاء المختار جورج طنوس، مختار المدينة عماد ملحمة، منسقة المدينة نانسي صليبا القدوم وحشد من هيئة المدينة.



ويزور باسيل لاحقا قلعة جبيل الأثرية ثم انطش جبيل ويلتقي الاباتي سيمون عبود ثم يزور دير سيدة المعونات ورئيس الدير الاب جان بول الحاج، ثم يزور الوزير السابق جان لوي قرداحي في منزله.



ويختتم باسيل زيارته بالمشاركة في عشاء هيئة قضاء جبيل في "التيار" في مطعم "بيبلوس بالاس" وسيكون له كلمة في المناسبة.