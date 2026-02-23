بري بحث مع ميقاتي في المستجدات وعرض مع الحاج لقطاع الاتصالات وسفير أوستراليا مودعا

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية .



كما بحث بري مع وزير الإتصالات شارل الحاج، في حضور مدير عام هيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، في آخر التطورات والمستجدات وشؤوناً متصلة بقطاع الإتصالات وبرامج عمل الوزارة .



وبعد الظهر استقبل الرئيس بري سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .كما كان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.