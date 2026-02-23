الأخبار
لجنة حقوق الإنسان تقر اقتراح الغاء عقوبة الإعدام

أخبار لبنان
2026-02-23 | 10:58
مشاهدات عالية
لجنة حقوق الإنسان تقر اقتراح الغاء عقوبة الإعدام
2min
لجنة حقوق الإنسان تقر اقتراح الغاء عقوبة الإعدام

شارك وزير العدل عادل نصار، قبل ظهر اليوم، بالاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الانسان النيابية، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الاعضاء.

وقد درست اللجنة اقتراحين محالين اليها مقدمين، من أعضاء في مجلس النواب، الاول يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. 

كما درست اللجنة الاقتراح ووافقت على الغاء عقوبة الإعدام واستبداله بالعقوبة التي تلي وهي الحبس المؤبد مع ظروف متشددة، كبديل عن عقوبة الإعدام واتفق على احالة الاقتراح الى الهيئة العامة لدرسه على قاعدة ان المجلس سيد نفسه وهو ياخذ القرار الذي يريده. 

أما الموضوع الثاني فهو اعطاء الحق للطفل المدان باستئناف الحكم في الوقت الذي لم يكن لديه الحق كغيره وبالتالي وافقت اللجنة على هذاالاقتراح.

وقال الوزير نصار، في كلمة بعد الإجتماع: "كان لي اليوم شرف المشاركة في جلسة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى". 

وأوضح "تم عرض موضوع إلغاء عقوبة الإعدام وإبداء الرأي من قبل الحكومة. والحكومة اللبنانية أبدت موقفًا ايجابيًا بهذا الموضوع الذي وصل إلى مرحلة متقدمة، طالما أن لجنة حقوق الإنسان اقرت الاقتراح وسيتم عرضه على الهيئة العامة". 

ولفت "انطلاقًا من ذلك، نعتبر أن لبنان سيخطو خطوات إضافية جدية باتجاه الغاء عقوبة الإعدام ووطبعًا مجلس النواب سيد نفسه والكلمة النهائية لمجلس النواب".

