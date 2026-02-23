لجنة حقوق الإنسان تقر اقتراح الغاء عقوبة الإعدام

شارك وزير العدل عادل نصار، قبل ظهر اليوم، بالاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الانسان النيابية، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الاعضاء.



وقد درست اللجنة اقتراحين محالين اليها مقدمين، من أعضاء في مجلس النواب، الاول يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.



كما درست اللجنة الاقتراح ووافقت على الغاء عقوبة الإعدام واستبداله بالعقوبة التي تلي وهي الحبس المؤبد مع ظروف متشددة، كبديل عن عقوبة الإعدام واتفق على احالة الاقتراح الى الهيئة العامة لدرسه على قاعدة ان المجلس سيد نفسه وهو ياخذ القرار الذي يريده.



أما الموضوع الثاني فهو اعطاء الحق للطفل المدان باستئناف الحكم في الوقت الذي لم يكن لديه الحق كغيره وبالتالي وافقت اللجنة على هذاالاقتراح.