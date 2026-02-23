رئيس بلدية صيدا زار رئيس الحكومة وعرض معه ملفات إنمائية وإدارية تهم المدينة

زار رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرضٌ لعدد من الملفات الحيوية المتصلة بالعمل البلدي والإنمائي في مدينة صيدا.



وتناول البحث، بحسب بيان للبلدية، "مشاريع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وآليات تفعيلها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.



كما جرى التطرق إلى ملف سوق الخضار والفاكهة (الحسبة)، وموضوع الضمّ والفرز وما يرتبط به من تنظيم عقاري وتخطيطي، إضافة إلى ملف تعبئة ملاك بلدية صيدا عبر إمكانية فتح باب التوظيف وفق الأصول القانونية، بهدف تعزيز الجهوزية الإدارية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.



وعلى صعيد البنى التحتية، تم بحث موضوع الأوتوستراد العربي والدراسات المرتبطة به، لا سيما في ما يتعلق بالخيارات التخطيطية المطروحة وانعكاساتها على النسيج العمراني وحركة السير".



وأشار رئيس البلدية إلى "استكمال اجتماع تقني مع مجلس الإنماء والإعمار لمتابعة هذا الملف من النواحي الهندسية والتنفيذية.



وفي ختام اللقاء، وجّه حجازي دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة لزيارة مدينة صيدا خلال شهر رمضان المبارك، تأكيدًا على "أهمية مواكبة الحكومة للمشاريع الإنمائية في المدينة ودعمها في هذه المرحلة".