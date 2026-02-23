الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس بلدية صيدا زار رئيس الحكومة وعرض معه ملفات إنمائية وإدارية تهم المدينة

أخبار لبنان
2026-02-23 | 11:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس بلدية صيدا زار رئيس الحكومة وعرض معه ملفات إنمائية وإدارية تهم المدينة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس بلدية صيدا زار رئيس الحكومة وعرض معه ملفات إنمائية وإدارية تهم المدينة

زار رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرضٌ لعدد من الملفات الحيوية المتصلة بالعمل البلدي والإنمائي في مدينة صيدا.

وتناول البحث، بحسب بيان للبلدية، "مشاريع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وآليات تفعيلها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

كما جرى التطرق إلى ملف سوق الخضار والفاكهة (الحسبة)، وموضوع الضمّ والفرز وما يرتبط به من تنظيم عقاري وتخطيطي، إضافة إلى ملف تعبئة ملاك بلدية صيدا عبر إمكانية فتح باب التوظيف وفق الأصول القانونية، بهدف تعزيز الجهوزية الإدارية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وعلى صعيد البنى التحتية، تم بحث موضوع الأوتوستراد العربي والدراسات المرتبطة به، لا سيما في ما يتعلق بالخيارات التخطيطية المطروحة وانعكاساتها على النسيج العمراني وحركة السير".

وأشار رئيس البلدية إلى "استكمال اجتماع تقني مع مجلس الإنماء والإعمار لمتابعة هذا الملف من النواحي الهندسية والتنفيذية.

وفي ختام اللقاء، وجّه حجازي دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة لزيارة مدينة صيدا خلال شهر رمضان المبارك، تأكيدًا على "أهمية مواكبة الحكومة للمشاريع الإنمائية في المدينة ودعمها في هذه المرحلة".

أخبار لبنان

بلدية

الحكومة

ملفات

إنمائية

وإدارية

المدينة

LBCI التالي
توقيف مستلم طرد مخدّرات وضبط مستودع للتخزين والتوزيع في زوق مكايل
جامعة الروح القدس – الكسليك تستضيف طاولة مستديرة برعاية الوزير مرقص لتعزيز حماية حقوق الصحافيين وإقرار قانون إعلام عصري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-17

الرئيس جوزاف عون استقبل النائب السابق فارس سعيد وعرض معه الأوضاع العامة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

الحجار نقل الى الرئيس عون دعم ملك البحرين وعرض معه تحضيرات مؤتمر باريس

LBCI
أخبار لبنان
08:16

سلام استقبل البعريني ورئيس بلدية صيدا والمجلس الاعلى للجمارك

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-28

الرئيس جوزاف عون إستقبل النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعرض معه أبرز مواضيع الساعة في ضوء التطورات الأخيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:28

وزير الطاقة من طرابلس: واقع التغذية لا يمكن أن يتجاوز الـ10 ساعات والعمل على معمل غاز في دير عمار

LBCI
أخبار لبنان
05:24

سلام بحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة وتعزيز حوكمة المؤسسات العامة

LBCI
أخبار لبنان
05:22

عبد العاطي التقى لودريان على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر دعم القوى المسلحة

LBCI
أمن وقضاء
05:16

الجيش: تحرير مخطوفَين في بلدة المجدل – وادي خالد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-22

دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-07

مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة

LBCI
منوعات
2025-12-08

شجار بين بابا نويلين داخل سوبرماركت... تطايرت الفاكهة وشجرة عيد الميلاد وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن نريد استعادة عافية الدولة فالدولة هي الحاضن للجميع والدولة والجيش اللبناني يحميان الجميع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:13

وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
09:30

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

LBCI
آخر الأخبار
09:21

رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More