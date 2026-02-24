كرامي من مرجعيون: الجنوب سيبقى في صلب اهتمام الدولة

أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن الجنوب في قلبها وأنه لن يكون يوما على الهامش وأنه سيبقى في صلب اهتمام الدولة.



وقالت كرامي من جديدة مرجعيون، حيث تقوم بزيارة إلى مدارس الحافة الأمامية في جنوب لبنان، في إطار متابعة لزيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المنطقة: "أمّنا تمويلا من 570 ألف دولار لـ 49 مدرسة في قرى الحافة الامامية والجنوب وذلك من أجل حماية حق الاولاد في التعليم".



وأضافت: "نتابع مع مجلس الانماء والاعمار لاطلاق أعمال تأهيل وترميم أكثر من 300 مدرسة بمبادرة ممولة من البنك الدولي".



ولفتت الى أن الوزارة اتخذت تدابير استثنائية وفق وضع كل مدرسة سواء عبر اعتماد مبانٍ أساسية أو بديلة وعلى التلامذة في المدارس التي تعذّر افتتاحها الالتحاق بأقرب مدرسة إلى منازلهم مع التأكيد على عدم إقفال أي مدرسة في الجنوب.



وشددت على أنه في الوزارة لا يتم الاكتفاء بالخطابات وأنها تترجم في خطوات عملية وواضحة، مؤكدة أن اولاد الجنوب يستحقون ان تبقى مدارسهم مفتوحة.