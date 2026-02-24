الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

موظفو أوجيرو اعتصموا للمطالبة بحماية القطاع: حقوقنا خط أحمر ولم يعد لدينا ما نقدمه سوى ثباتنا في الميدان

أخبار لبنان
2026-02-24 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
موظفو أوجيرو اعتصموا للمطالبة بحماية القطاع: حقوقنا خط أحمر ولم يعد لدينا ما نقدمه سوى ثباتنا في الميدان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
موظفو أوجيرو اعتصموا للمطالبة بحماية القطاع: حقوقنا خط أحمر ولم يعد لدينا ما نقدمه سوى ثباتنا في الميدان

نفذت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان - اوجيرو ، اعتصاما بعنوان:"يوم الغضب والرفض"، في المركز الرئيسي في بئر حسن تحدثت خلاله نقيبة الموظفين اميلي نصار وقالت:" في يوم الغضب، نثور لأن كرامة الموظف أصبحت وجهة نظر في أروقة الوزارات، ولأن تعب السنين يراد له أن يتبخر بجرة قلم هروبا من التوقيع. في يوم الغضب، نصرخ في وجه دولة مفلسة تعجز عن تأمين حبة دواء لموظفيها عن دفع مفعول رجعي منذ العام 2024 وعن تطبيق مرسوم حد ادنى جديد رقم 699 الصادر سنة 2025 بحجة لا وجود اعتمادات، ثم تدعي قدرتها على ضمان مستقبلهم في شركة تجارية مجهولة المصير".


تابعت:" في يوم الغضب، نرفض أن نكون كبش فداء لقوانين صادرة منذ العام 2002، بينما نحن نعيش تحديات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العام 2026، في يوم الغضب، نعلن أن الوعود الشفهية كلام يمحوه الليل، وأن حقوقنا ومكتسبات القانون 161 ليست ملكا لأحد ليتنازل عنها في مزاد التسويات".


اضافت:"نلتقي اليوم، ليس لنطالب بزيادة رواتب تبخرت قيمتها، بل لنكشف بالحقائق من يعرقل حماية هذا القطاع الاستراتيجي، ومن الذي يدفع بموظفي أوجيرو نحو المجهول.فمنذ العام 2017 الطريقة التي يدار فيها قطاع الاتصالات، هو خطر على حقوق الدولة من هذا القطاع، واليوم دفاعنا عن قطاع يخدم جميع الناس وليس لبيعه بأبخث الاثمان".


وأعلنت ان "النقابة أعدت الدراسات الكاملة (أثر خصخصة قطاع الاتصالات على حقوق موظفي وعمال اوجيرو، وضع الرواتب الحالي مقارنة بالعام 2016)، والدراسة تم تقديمها "، وسألت :"أيعقل أن تدار أحلامنا وطموحاتنا في العام 2026 بقوانين ومراسيم ولدت العام 2002؟. هناك فجوة زمنية ومنطقية تلامس حد مشروع الانتحار".


وقالت:"دعونا نقارن بين واقعين لتعرفوا حجم المخاطر التي تتهددنا:واقع عام 2026 (المر المرير)، رؤية العام 2002 (القانون 431)، وجه المقارنة، دولة مفلسة: عاجزة عن دفع مستحقات 2024، وعاجزة عن تمويل الحد الأدنى الجديد (28 مليون)، فكيف تضمن مستقبلنا؟، دولة قادرة على تأمين التعويضات والضمانات".

وتابعت: "الوضع المالي للدولة: سوق مفتوح ومنافسة غير شرعية: المطلوب حصرية الألياف الضوئية والخدمات الحديثة لضمان ديمومة الشركة الجديدة، حصرية على الهاتف الثابت وال DSL تكنولوجيا بادت، أوجيرو كانت منارة الاتصالات،كانت تستقطب اهم الشركات العالمية كشريك استراتيجي".

 ورأت ان"الحصرية التقنية فخ قانوني: المادة 49 تشرع صرف الموظفين، وتتجاهل المياومين الذين هم من أعمدة المؤسسة، وتطيح بتعويضات القانون 161. وعود شفهية بانتقال سلس (المادة 49). الأمان الوظيفي، أداة خنق: سياسات منذ 2017 تهدف لتجفيف منابع أوجيرو ومنع صيانة الشبكة.. مرسوم لا يواكب ديناميكية العصر، وضع كإطار تنظيمي موقت. كان يواكب عهده وعصره، المرسوم 13944 وهو مرسوم انشاء شركة ليبان تلكوم الصادر سنة 2005".

وقالت:"نتحدث اليوم بمرارة تلامس وجع كل بيت في أوجيرو. يطالبوننا بالانتقال لشركة (ليبان تليكوم) بموجب مادة قانونية عمرها أكثر من عقدين، ونحن نسألهم بالمنطق: كيف لدولة لا تملك ثمن تعويض نهاية خدمة لموظف سهر 30 عاما على حماية الشبكة، أن تضمن له استمرارية في شركة لا هيكلية لها، ولا نظام مستخدمين، ولا حصرية عمل؟ إن رفضكم لتعديل المادة 49 عبر مجلس النواب هو البرهان القاطع على أنكم تطلبون منا القفز في بئر بلا قاع. إننا لا نعرقل التطور، بل نحن صناعه. ومطالبنا ليست تعجيزية بل هي الحد الأدنى للبقاء:

-تعديل المادة 49: تحويلها فورا من فخ للصرف إلى صمام أمان يحمي الموظف وينقل حقوقه بضمانة القانون لا بضمانة الألسن.

-حماية الصندوق الصحي وصندوق تعويضات 161: ضمان استمرارية التغطية الصحية، وتأمين أموال الصناديق فورا، لأن شركة جديدة بلا قدرة تنافسية لن تستطيع تأمين هذه الالتزامات.

-تحديث الحصرية والمرسوم 13944: تحديث مرسوم إنشاء ليبان تليكوم ومنحها حصرية الخدمات المتطورة لتستطيع الوقوف في وجه الشركات الخاصة وغير الشرعية، وبناء أسس صحيحة للمنافسة".

وختمت:"نحن دعاة حوار، وأثبتنا ذلك طوال العام الماضي ولا زلنا. ولكن، ليكن معلوما للجميع: حقوقنا خط أحمر، والمساس بها هو مساس بكرامتنا. لقد جهزنا الدراسات، ووضعنا الحلول على الطاولة، ولم يعد لدينا ما نقدمه سوى ثباتنا في الميدان".

أخبار لبنان

أوجيرو

اعتصموا

للمطالبة

بحماية

القطاع:

حقوقنا

لدينا

نقدمه

ثباتنا

الميدان

LBCI التالي
سلام: منفتحون على تحسين قانون الفجوة
الرئيس عون بحث مع رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر ومتابعة ملف مطار رينه معوض
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-19

موظفو أوجيرو: الثلثاء 24 الحالي "يوم الغضب والرفض"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-29

النائب جيمي جبور للـLBCI: سنصوت ضد الموازنة والمشكلة الاساسية هي مطالب موظفي القطاع العام وعلى الحكومة أن تمنحهم حقوقهم

LBCI
أخبار دولية
2025-12-30

السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-30

رئيس الجمهورية هنأ بإقرار الموازنة: موظفو القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به لكن ندعو إلى عدم الانجراف نحو الشعبوية فسلسلة رتب 2018 خلفت مشاكل مالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:15

إيران تؤكّد على روابطها الثقافية مع لبنان وتعتبر النظام الصهيوني التحدّي الرئيسي للمنطقة

LBCI
اقتصاد
12:08

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار

LBCI
أخبار لبنان
11:44

نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا

LBCI
أخبار لبنان
11:39

رجي في مجلس حقوق الإنسان: نهج إصلاحي لتعزيز دولة القانون وحصر السلاح بيد الشرعية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-25

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

LBCI
خبر عاجل
2026-02-21

أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-23

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-10

أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:20

سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...

LBCI
أخبار لبنان
03:13

وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
01:53

زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
13:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
07:04

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
حال الطقس
01:37

طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة

LBCI
أخبار لبنان
09:44

جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
15:44

مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More