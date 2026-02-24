الرئيس عون بحث مع رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر ومتابعة ملف مطار رينه معوض

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الأشغال فايز رسامني واقع طريق ضهر البيدر، في ضوء المراجعات التي تلقّاها، وطلب الإسراع في إعادة تأهيل الطريق وتوسيعها وتأمين الإنارة الدائمة لها. كما طلب متابعة الملف المتعلّق بمطار رينه معوض في القليعات.