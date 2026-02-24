الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شحادة بحث مع منيمنة في رقمنة خدمات "ايدال": من أولويات الحكومة تطوير البنية المعلوماتية للقطاع العام
أخبار لبنان
2026-02-24 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شحادة بحث مع منيمنة في رقمنة خدمات "ايدال": من أولويات الحكومة تطوير البنية المعلوماتية للقطاع العام
التقى وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان الدكتور كمال شحادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" الدكتور ماجد منيمنه، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية للمؤسسة، بما يواكب رؤية الحكومة لرقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وكان تشديد على أهمية تحديث الأنظمة والبرامج المعتمدة في إيدال، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ولا سيما عبر تطوير قواعد البيانات وتحسين آليات جمع وتحليل المعلومات وربط قواعد البيانات.
وتناول الجانبان آفاق إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمل "إيدال"، بهدف تعزيز قدرات تحليل البيانات واستشراف المؤشرات الاستثمارية ودعم عملية اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة وتطوير خدمة المستثمرين عبر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرد على استفسارات المستثمرين، وتوجيههم إلى الفرص المناسبة، وتقديم توصيات مخصصة بناءً على اهتماماتهم.
كما بحثا في إمكان إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تواكب تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث أكدا على أهمية التنسيق المشترك ووضع خطة تنفيذية واضحة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ موقع "إيدال" كمؤسسة رائدة في مجال تشجيع الاستثمارات وفق أعلى المعايير التقنية الحديثة.
وقال شحادة إثر اللقاء: "لا شك في أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يشكل نقلة نوعية في آليات عمل مؤسسات تشجيع الاستثمار وقدراتها على تحليل البيانات وخدمة المستثمرين. ستكون وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شريكا استراتيجيا لـ "ايدال" في رحلتها نحو التحول الرقمي، في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة لتطوير البنية المعلوماتية للقطاع العام، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين".
من جهته، قال منيمنة: "تواصل إيدال تنفيذ خطتها التطويرية التي تضع التكنولوجيا والابتكار في صلب أولوياتها. إن التعاون مع وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيعزز قدرات المؤسسة على تحويل التحديات إلى فرص وأداء مهامها بكفاءة وفعالية، كما سيسهم في تحقيق أهدافها لجذب الاستثمارات النوعية ودعم الاقتصاد الوطني".
أخبار لبنان
منيمنة
رقمنة
خدمات
"ايدال":
أولويات
الحكومة
تطوير
البنية
المعلوماتية
للقطاع
العام
التالي
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-18
شحادة يعرض مع حبيب رقمنة خدمات مصرف الإسكان
أخبار لبنان
2026-02-18
شحادة يعرض مع حبيب رقمنة خدمات مصرف الإسكان
0
أخبار لبنان
2026-02-18
رسامني اختتم زيارته واشنطن بعد لقاءات بحثت في تطوير قطاع البنية التحتية في لبنان
أخبار لبنان
2026-02-18
رسامني اختتم زيارته واشنطن بعد لقاءات بحثت في تطوير قطاع البنية التحتية في لبنان
0
أخبار لبنان
2026-01-27
سلام اجتمع مع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - "إيدال"
أخبار لبنان
2026-01-27
سلام اجتمع مع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - "إيدال"
0
أخبار دولية
2026-02-23
بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"
أخبار دولية
2026-02-23
بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:15
إيران تؤكّد على روابطها الثقافية مع لبنان وتعتبر النظام الصهيوني التحدّي الرئيسي للمنطقة
أخبار لبنان
12:15
إيران تؤكّد على روابطها الثقافية مع لبنان وتعتبر النظام الصهيوني التحدّي الرئيسي للمنطقة
0
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
0
أخبار لبنان
11:44
نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا
أخبار لبنان
11:44
نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا
0
أخبار لبنان
11:39
رجي في مجلس حقوق الإنسان: نهج إصلاحي لتعزيز دولة القانون وحصر السلاح بيد الشرعية
أخبار لبنان
11:39
رجي في مجلس حقوق الإنسان: نهج إصلاحي لتعزيز دولة القانون وحصر السلاح بيد الشرعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:51
إسرائيل تطلب تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع لبنان.. وبيروت تتمسّك بالمرجعية الدولية (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:51
إسرائيل تطلب تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع لبنان.. وبيروت تتمسّك بالمرجعية الدولية (الشرق الأوسط)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-27
في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-27
في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته
0
صحة وتغذية
2026-02-22
صلة بين الرياضة والسيطرة على الغضب... هذا ما اكتشفه الخبراء حديثًا
صحة وتغذية
2026-02-22
صلة بين الرياضة والسيطرة على الغضب... هذا ما اكتشفه الخبراء حديثًا
0
فنّ
2025-09-15
ظهرت وحيدة ولم تختلط بزملائها... سيدني سويني تثير التساؤلات في حفل جوائز إيمي
فنّ
2025-09-15
ظهرت وحيدة ولم تختلط بزملائها... سيدني سويني تثير التساؤلات في حفل جوائز إيمي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:20
سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...
أخبار لبنان
06:20
سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...
0
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
01:53
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم
أخبار دولية
01:53
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم
0
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
3
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
4
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
5
حال الطقس
01:37
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
حال الطقس
01:37
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
6
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
8
آخر الأخبار
15:44
مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني
آخر الأخبار
15:44
مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More