شحادة بحث مع منيمنة في رقمنة خدمات "ايدال": من أولويات الحكومة تطوير البنية المعلوماتية للقطاع العام

التقى وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان الدكتور كمال شحادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" الدكتور ماجد منيمنه، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية للمؤسسة، بما يواكب رؤية الحكومة لرقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.



وكان تشديد على أهمية تحديث الأنظمة والبرامج المعتمدة في إيدال، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ولا سيما عبر تطوير قواعد البيانات وتحسين آليات جمع وتحليل المعلومات وربط قواعد البيانات.



وتناول الجانبان آفاق إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمل "إيدال"، بهدف تعزيز قدرات تحليل البيانات واستشراف المؤشرات الاستثمارية ودعم عملية اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة وتطوير خدمة المستثمرين عبر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرد على استفسارات المستثمرين، وتوجيههم إلى الفرص المناسبة، وتقديم توصيات مخصصة بناءً على اهتماماتهم.



كما بحثا في إمكان إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تواكب تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث أكدا على أهمية التنسيق المشترك ووضع خطة تنفيذية واضحة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ موقع "إيدال" كمؤسسة رائدة في مجال تشجيع الاستثمارات وفق أعلى المعايير التقنية الحديثة.



وقال شحادة إثر اللقاء: "لا شك في أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يشكل نقلة نوعية في آليات عمل مؤسسات تشجيع الاستثمار وقدراتها على تحليل البيانات وخدمة المستثمرين. ستكون وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شريكا استراتيجيا لـ "ايدال" في رحلتها نحو التحول الرقمي، في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة لتطوير البنية المعلوماتية للقطاع العام، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين".



من جهته، قال منيمنة: "تواصل إيدال تنفيذ خطتها التطويرية التي تضع التكنولوجيا والابتكار في صلب أولوياتها. إن التعاون مع وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيعزز قدرات المؤسسة على تحويل التحديات إلى فرص وأداء مهامها بكفاءة وفعالية، كما سيسهم في تحقيق أهدافها لجذب الاستثمارات النوعية ودعم الاقتصاد الوطني".