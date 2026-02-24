إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث عرض الوزير رسامني الخطة المُعدّة لمعالجة ملف الأملاك البحرية وزيادة الايرادات، عبر إجراء مراجعة شاملة للتعدّيات، وتحصيل الرسوم غير المدفوعة، وإعادة تخمين وتسعير المتر.وقد اكد الرئيس سلام على ضرورة الاسراع في إصدار أوامر التحصيل للمكلفين وغير المكلمين.