البستاني شارك في احتفال السفارة السعودية وتمنى للمملكة دوام الإزدهار

شارك النائب الدكتور فريد البستاني في الإحتفال الذي دعت اليه سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان في ذكرى مرور 299 عامًا على تأسيسها.



وقد قدّم البستاني التهاني لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، متمنّياً للمملكة الشقيقة دوام الإزدهار والتقدّم نحو تحقيق كلّ اهداف رؤيتها المستقبلية.