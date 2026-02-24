سلامة أعلن اطلاق فعاليات شهر الفرنكوفونية في لبنان

أعلن وزير الثقافة غسان سلامة عن اطلاق فعاليات شهر الفرنكوفونية في لبنان الذي يبدأ في الثالث من آذار المقبل، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المكتبة الوطنية -الصنائع، بحضور رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونية في لبنان سفير المملكة المغربية محمد كرين، سفراء وقناصل الدول الأعضاء في المنظمة، رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة ل"تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار نداف، المديرة التنفيذية لصحيفة "لوريون لوجور" ريما عبد الملك وممثلين عن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية والمعهد الفرنسي.

وذكر سلامة أن البرنامج حافل ومتنوع ويتضمن سينما، كتب، شعر، مسابقات كتابة، وغيرها الكثير. وتقام معظم فعالياته في العاصمة، ومناطق أخرى.

وقال وزير الثقافة: "يسعدني أن أرحب بكم في هذه المساحة المخصصة للثقافة، معلنا انطلاق شهر الفرنكوفونية الجديد، الذي يبدأ بعد أيام قليلة ببرنامج حافل ومتنوع يضم عروضا سينمائية، وإصدارات أدبية، وأمسيات شعرية، ومسابقات في الكتابة، وسواها من الأنشطة الغنية".وأضاف: "إن كانت معظم الفعاليات تقام في العاصمة، فإن البرنامج يتميز أيضًا بانتشاره في عدد من المناطق، ولا سيما في طرابلس وغيرها من المحافظات. وطموحنا في السنوات المقبلة أن تمتد الفرنكوفونية إلى جميع أنحاء البلاد، عبر برنامج تشاركي يجمع مختلف الجهات المعنية بها في لبنان: وزارة الثقافة، وسفارات الدول الفرنكوفونية، وأعضاء المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والمعهد الفرنسي، والصحافة الفرنكوفونية، وبالطبع المدارس التي تؤدي دورا محوريا في هذا المجال".وأوضح "الفرنكوفونية، التي أود التوقف عندها بإيجاز، فأستعيد مناسبة تعود إلى أربعة وعشرين عامًا، حين كلفتني الحكومة تنظيم القمة التاسعة للفرنكوفونية في لبنان. يومها تساءل كثيرون عن جدوى هذه المنظمة. وكانت الإجابات متعددة وواضحة: فاللغة الفرنسية لا تزال اللغة الأجنبية الأساسية في التعليم الثانوي اللبناني، ونسبة كبيرة من اللبنانيين ثنائيو أو ثلاثيو اللغة، كما أن ستا وعشرين جامعة لبنانية من أصل نحو خمسين هي أعضاء في اتحاد الجامعات الفرنكوفونية. غير أنني اكتشفت سببا آخر يفوق هذه الأسباب أهمية، وهو أن الفرنكوفونية تشكل جسرا أساسيا للتواصل السلمي والدائم بين لبنان وجالياته المنتشرة في العالم. فقد تبين لنا حجم الحضور اللبناني في فرنسا وكندا وبلجيكا وسويسرا، كما اكتشفنا أهمية أفريقيا الفرنكوفونية، حيث اختار مئات الآلاف من اللبنانيين الإقامة والاستقرار".وأشار الى أن تلك القمة كانت "مساحة لقاءات غير متوقعة، لكنها حماسية وعميقة، جمعت لبنان بدول الاغتراب اللبناني وبالمغتربين أنفسهم الذين رافقوا مئات الرؤساء الأفارقة المشاركين. وقد أتاحت للبنان إدارة شؤون جالياته بصورة أفضل، وفتحت أمامه أبواب دول لم تكن العلاقات معها متينة كما ينبغي. وكانت المنظمة الدولية للفرنكوفونية مفتاحا أساسيا لذلك، إذ أسهمت في تهدئة مخاوف جاليات لبنانية عانت اضطرابات في بعض البلدان، ولا سيما في ساحل العاج والكونغو آنذاك".وأكد "هكذا تبين أن في علاقة لبنان بالفرنكوفونية كنزا ظاهرا وآخر خفيا، كشف عنه في تلك القمة ولا يزال أثره قائما حتى اليوم. فهي تتيح تواصلا أكثر سلاسة وسلاما مع تلك الدول، وتعزز حضور المغتربين اللبنانيين فيها بصورة أكثر انسجامًا واستقرارًا".بدوره، قال رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين في بيروت سفير المملكة المغربية في لبنان: "تجسد مجموعة السفراء الفرنكوفونيين في بيروت (GAF)، التي أتشرف برئاستها، هذا الالتزام بوضوح، إذ تعكس روح الفرنكوفونية عمليا من خلال جمع الدول التي تحيي هذه الفرنكوفونية يوميا، وإبراز هذا التنوع وجعله مرئيا وحيويا في لبنان. وانطلاقا من هذه الروح، يسعدنا أن نقدم هذا العام أيضا برنامجا يتيح اكتشاف تنوع أشكال التعبير الفرنكوفوني والعيش في رحابه، من خلال فعاليات ثقافية وأدبية وفنية وتربوية وأكاديمية، تنظمها سفارات الدول الأعضاء في مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، بالشراكة مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، والمعهد الفرنسي في لبنان، ووزارة الثقافة، وبالتكامل مع مختلف الأنشطة التي تقودها الجمعيات والجهات المحلية التي تجسد الفرنكوفونية في لبنان".وأضاف: "في صلب هذا البرنامج، أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على دورة السينما الفرنكوفونية، التي تعد إحدى أبرز محطات هذه النسخة. وستقام هذا العام من 3 إلى 27 مارس في موقعين: سينما متروبوليس وقاعة مونتين في المعهد الفرنسي.في سينما متروبوليس، ستحتفي سفارات أرمينيا وكندا وسويسرا - بالشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والاتحاد العام الأرمني الخيري، ومؤسسة أزنافور - بحيوية السينما الفرنكوفونية من خلال عروض لأفلام روائية ووثائقية وأعمال ملتزمة، تبرز تنوع الرؤى حول قضايا الذاكرة، والعدالة، والإدماج، والإبداع الفني.أما في قاعة مونتين، فسيقدم المعهد الفرنسي في لبنان، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وسفارتا رومانيا وصربيا، مسارا سينمائيا متنوعا يجمع بين أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، والدراما ذات الطابع النضالي، والأفلام الوثائقية. ويسلط هذا البرنامج الضوء على مسارات إنسانية تواجه أزمات سياسية وتصدعات اجتماعية، كاشفا عن القوة السردية والحيوية التي تميز السينما الفرنكوفونية المعاصرة".من جهته، لفت ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط السفير ليفون اميرجانيان الى أن: "يحمل شهر الفرنكوفونية هذا العام شعار "بناء السلام من خلال المساواة والاحتفاء بالتنوع". وهو شعار راهن بامتياز، يذكرنا بأن السلام لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا استند إلى الاعتراف بالآخر، وإلى الشمولية واحترام الاختلاف. وفي هذا الإطار تحديدا تندرج البرمجة التي سيعرضها رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين في بيروت. فمن خلال ندوات وعروض سينمائية ومعارض وورش عمل وحفلات موسيقية، سعينا إلى خلق مساحات للحوار، وإبراز مسارات متعددة، وتلاقي وجهات النظر. والهدف بسيط: أن نتيح لكل واحدة وكل واحد أن يجد مكانه ويسمع صوته، بحيث يصبح التنوع ثروة مشتركة. وتعكس هذه البرمجة تعددية الثقافات والحساسيات التي يتكون منها الفضاء الفرنكوفوني. ومن خلال تثمين هذا التنوع وترسيخ مبدأ المساواة، نجسد عمليا قناعتنا بأن السلام يبنى يوميا، عبر التبادل والإصغاء والإرادة المشتركة في بناء مجتمع معا".