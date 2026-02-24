الكتائب: لا لجرّ لبنان إلى حرب جديدة ولحصر السلاح فورًا على كامل الأراضي اللبنانية

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، واستهلّه بالوقوف دقيقة صمت عن روح الطفلة الشهيدة مايا بشير الجميّل، ثم ناقش المستجدات السياسية والأمنية.



وأصدر بيانا أشار الى انه "ينظر ببالغ القلق إلى تصريحات مسؤولي حزب الله حول استعدادهم لإسناد طهران في حال تعرّضها لضربة عسكرية، وما يرافق ذلك من معلومات عن تحرّكات ميدانية لضباط من الحرس الثوري الإيراني وعناصر مرتبطة بتنظيمات فلسطينية في مناطق نفوذ حزب الله، وتوسّع رقعة الغارات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية".



وجدد المكتب السياسي التأكيد على "ضرورة الحزم السريع من القوى المسلحة الشرعية بتفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية بلا استثناء".



وأكد البيان أنّ "عدم بسط سلطة الدولة وهيبتها على كامل الأراضي اللبنانية يمسّ بنزاهة الانتخابات، وضمان حرية الترشيح والاقتراع وصون العملية الديمقراطية من أي ضغط أو ترهيب"، معتبرا "أن أيّ تغيير ملموس في الحياة السياسية وتطوير في آليات الحكم يبقى مشروطًا باحتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم عبر قواتها الشرعية".