الصدي تفقد منشآت النفط في البداوي

تفقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي في ختام جولته في طرابلس، منشآت النفط في البداوي وجال في أقسامها مطلعا على واقعها.



واستمع من رؤساء الدوائر والمصالح والفرق الفنية والإدارية، الى عرض مفصل حول واقعها والاجراءات التي بدأ العمل عليها لتواكب الجهود التي يبذلها الصدي لاعادة تشغيل خط الغاز العربي لتزويد محطة دير عمار الكهربائية بالغاز الطبيعي.

