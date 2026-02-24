الحجار استقبل وفدا من تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ برئاسة حطيط

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وفداً من تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت برئاسة ابراهيم حطيط، واستمع إلى مطالبهم.