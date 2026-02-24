اجتماعان لوزير الاتصالات مع نقابة العمال ومديري "أوجيرو" داعيا إلى تعاون إداري - نقابي لإنجاح مرحلة الانتقال إلى "ليبان تيليكوم"

عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج اجتماعًا في مكتبه في الوزارة، مع نقابة عمّال ومستخدمي هيئة "أوجيرو" برئاسة النقيبة إميلي نصّار، وبحضور المدير العام لهيئة اوجيرو احمد عويدات، والمدير العام للاستثمار والصيانة باسل الأيوبي، والمدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس، استمع الوزير الحاج خلاله إلى هواجس النقابة المرتبطة بآلية الانتقال من الهيئة إلى شركة "ليبان تيليكوم".وأكّد الوزير الحاج أنّ "عملية الانتقال ستتم وفق ثوابت واضحة تضمن حقوق الموظفين من جهة واستمرارية المرفق العام من جهة اخرى".كما شدّد الوزير الحاج على" أهمية التعاون البنّاء بين الإدارة والنقابة لإنجاح هذه المرحلة"، حاثًّا إياهم على" المساهمة الفاعلة في الإسراع بإطلاق مسار "ليبان تيليكوم"، بما يضمن مستقبل القطاع والموظفين والشركة على حد سواء". كما طلب الوزير الحاج منهم "الإسهام في صياغة النظام الداخلي للشركة الجديدة".وفي سياق متّصل، عقد الوزير الحاج اجتماعًا آخر مع مديري هيئة "أوجيرو"، خُصّص لبحث الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة الانتقال، وتأكيد التنسيق الكامل لضمان استقرار القطاع وتعزيز أدائه من جهة وضمان حقوق الموظفين من جهة اخرى.