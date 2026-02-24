رجي: نعمل بكل الوسائل لمنع أي تدخّل يعرّض لبنان لضرب البنية التحتية

أتمنى أن يمتنع "حزب الله" عن الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يُجنّب لبنان دمارًا إضافيًا. لقد تلقّينا تحذيرات تشير إلى أنّ أي تدخّل من قبله قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية، ونعمل بكل الوسائل لمنع ذلك. pic.twitter.com/7Brmj3Cl35 — Youssef Raggi (@YoussefRaggi) February 24, 2026

تمنى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن "يمتنع "حزب الله" عن الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يُجنّب لبنان دمارًا إضافيًا".وقال رجي، في حديث لـ AP وAFP من جنيف، نشره على حسابه على منصة "إكس": "لقد تلقّينا تحذيرات تشير إلى أنّ أي تدخّل من قبله قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية، ونعمل بكل الوسائل لمنع ذلك".