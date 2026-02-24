رجي: نعمل بكل الوسائل لمنع أي تدخّل يعرّض لبنان لضرب البنية التحتية

أتمنى أن يمتنع "حزب الله" عن الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يُجنّب لبنان دمارًا إضافيًا. لقد تلقّينا تحذيرات تشير إلى أنّ أي تدخّل من قبله قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية، ونعمل بكل الوسائل لمنع ذلك. pic.twitter.com/7Brmj3Cl35
— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) February 24, 2026
