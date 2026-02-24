نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا

أشارت النقابة العامة لموظفي وعمال هيئة "أوجيرو" في بيان إلى أنها "عقدت اجتماعا مع وزير الاتصالات شارل الحاج في مقر الوزارة لمناقشة خارطة الطريق النقابية، التي ترهن القبول بالانتقال إلى شركة "ليبان تليكوم" بتحقيق ركائز الأمان الوظيفي والسيادة التقنية، وذلك بعد الوقفة التي أكدت أن كرامة الموظف وحقوقه خط أحمر لا يقبل المساومة".



وأكدت "تمسكها بكامل ما ورد في كتابها الرسمي رقم 14/2026"، معتبرة أن "أي التفاف على الضمانات الموثقة هو مشروع انتحار وظيفي مرفوض"، وقالت: "أكد وزير الاتصالات أن هواجس الموظفين ستتم صياغتها بوضوح، والتزم تسليم مسودة النظام الجديد للشركة خلال مهلة 10 أيام، بما يضمن عدم القفز في المجهول من دون هيكلية تنظيمية واضحة".



وأوضحت أنه "تم الاتفاق على وضع مسودة طريق واضحة للتراخيص والحصرية التقنية، لتمكين "ليبان تليكوم" من مواجهة الشركات غير الشرعية وضمان ديمومتها المالية، إيمانا بأن استمرارية المؤسسة هي الضمانة الوحيدة لديمومة العمل".



وشددت على "ضرورة تعديل المادة 49 لتحويلها من فخ للصرف إلى صمام أمان يحمي كل الفئات، بما في ذلك الزملاء المياومون".



وتوجهت إلى زملائها بالقول: "نثمن وعيكم وحرصكم على هذا القطاع الاستراتيجي، ونؤكد أن نضالنا ليس مجرد مطالبات مالية، بل هو معركة لتحديث قطاع يراد له أن يدار في عام 2026 بعقلية وقوانين عام 2002".



وأكدت النقابة أنها "ستبقى العين الساهرة عبر لجان المتابعة التخصصية القانونية، المالية، والتقنية لمواكبة صياغة المسودات الموعودة"، وقالت: "لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية، وعلى رأسها تقديمات القانون 161 والصندوق الصحي".



وختمت: "ما ضاع حق وراءه مطالب، وعملنا مستمر حتى نيل كل الضمانات".