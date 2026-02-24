الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا
أخبار لبنان
2026-02-24 | 11:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا
أشارت النقابة العامة لموظفي وعمال هيئة "أوجيرو" في بيان إلى أنها "عقدت اجتماعا مع وزير الاتصالات شارل الحاج في مقر الوزارة لمناقشة خارطة الطريق النقابية، التي ترهن القبول بالانتقال إلى شركة "ليبان تليكوم" بتحقيق ركائز الأمان الوظيفي والسيادة التقنية، وذلك بعد الوقفة التي أكدت أن كرامة الموظف وحقوقه خط أحمر لا يقبل المساومة".
وأكدت "تمسكها بكامل ما ورد في كتابها الرسمي رقم 14/2026"، معتبرة أن "أي التفاف على الضمانات الموثقة هو مشروع انتحار وظيفي مرفوض"، وقالت: "أكد وزير الاتصالات أن هواجس الموظفين ستتم صياغتها بوضوح، والتزم تسليم مسودة النظام الجديد للشركة خلال مهلة 10 أيام، بما يضمن عدم القفز في المجهول من دون هيكلية تنظيمية واضحة".
وأوضحت أنه "تم الاتفاق على وضع مسودة طريق واضحة للتراخيص والحصرية التقنية، لتمكين "ليبان تليكوم" من مواجهة الشركات غير الشرعية وضمان ديمومتها المالية، إيمانا بأن استمرارية المؤسسة هي الضمانة الوحيدة لديمومة العمل".
وشددت على "ضرورة تعديل المادة 49 لتحويلها من فخ للصرف إلى صمام أمان يحمي كل الفئات، بما في ذلك الزملاء المياومون".
وتوجهت إلى زملائها بالقول: "نثمن وعيكم وحرصكم على هذا القطاع الاستراتيجي، ونؤكد أن نضالنا ليس مجرد مطالبات مالية، بل هو معركة لتحديث قطاع يراد له أن يدار في عام 2026 بعقلية وقوانين عام 2002".
وأكدت النقابة أنها "ستبقى العين الساهرة عبر لجان المتابعة التخصصية القانونية، المالية، والتقنية لمواكبة صياغة المسودات الموعودة"، وقالت: "لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية، وعلى رأسها تقديمات القانون 161 والصندوق الصحي".
وختمت: "ما ضاع حق وراءه مطالب، وعملنا مستمر حتى نيل كل الضمانات".
أخبار لبنان
"أوجيرو"
اجتمعت
الاتصالات:
ميثاق
حقوقنا
ومكتسباتنا
التالي
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
رجي في مجلس حقوق الإنسان: نهج إصلاحي لتعزيز دولة القانون وحصر السلاح بيد الشرعية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:27
اجتماعان لوزير الاتصالات مع نقابة العمال ومديري "أوجيرو" داعيا إلى تعاون إداري - نقابي لإنجاح مرحلة الانتقال إلى "ليبان تيليكوم"
أخبار لبنان
09:27
اجتماعان لوزير الاتصالات مع نقابة العمال ومديري "أوجيرو" داعيا إلى تعاون إداري - نقابي لإنجاح مرحلة الانتقال إلى "ليبان تيليكوم"
0
أخبار لبنان
2025-12-30
باسيل: أموال النقابات وصناديق التعاضد حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها
أخبار لبنان
2025-12-30
باسيل: أموال النقابات وصناديق التعاضد حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها
0
آخر الأخبار
2026-02-17
وزير الخارجية الإيراني: يجب أن يضمن أي اتفاق مستدام الاعتراف الكامل بالحقوق المشروعة لطهران
آخر الأخبار
2026-02-17
وزير الخارجية الإيراني: يجب أن يضمن أي اتفاق مستدام الاعتراف الكامل بالحقوق المشروعة لطهران
0
أخبار دولية
2026-01-20
رئاسة الوزراء البريطانية ردا على ترامب: الاتفاق حول تشاغوس "يضمن عمليات القاعدة الأميركية البريطانية"
أخبار دولية
2026-01-20
رئاسة الوزراء البريطانية ردا على ترامب: الاتفاق حول تشاغوس "يضمن عمليات القاعدة الأميركية البريطانية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:32
رسامني التقى النائبين مسعد وعون وبحث معهما شؤونًا إنمائية مناطقية
أخبار لبنان
13:32
رسامني التقى النائبين مسعد وعون وبحث معهما شؤونًا إنمائية مناطقية
0
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هل يأتي الدعم للجيش والقوى الأمنية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هل يأتي الدعم للجيش والقوى الأمنية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-02-09
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 4 مسلحين كانوا يخرجون من نفق في رفح
أخبار دولية
2026-02-09
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 4 مسلحين كانوا يخرجون من نفق في رفح
0
اقتصاد
2026-01-05
كنعان بعد جلسة لجنة المال: اجماع نيابي على دور وزير الصحة وطلب نقل ٨٠٠٠ مليار من الاحتياط إلى بند الاستشفاء
اقتصاد
2026-01-05
كنعان بعد جلسة لجنة المال: اجماع نيابي على دور وزير الصحة وطلب نقل ٨٠٠٠ مليار من الاحتياط إلى بند الاستشفاء
0
آخر الأخبار
2025-11-01
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و 8 جرحى في 6 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-11-01
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و 8 جرحى في 6 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
0
رياضة
2025-09-14
القضاء الرياضي البرازيلي يعلّق ايقاف المهاجم برونو هنريكي
رياضة
2025-09-14
القضاء الرياضي البرازيلي يعلّق ايقاف المهاجم برونو هنريكي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة
0
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
واشنطن وطهران أمام الجلسة الأدقّ الخميس
تقارير نشرة الاخبار
13:20
واشنطن وطهران أمام الجلسة الأدقّ الخميس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هل يأتي الدعم للجيش والقوى الأمنية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هل يأتي الدعم للجيش والقوى الأمنية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إسرائيل تهدد بضرب البنى التحتية في لبنان إذا هاجمها حزب الله في حال مواجهة بين إيران والولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إسرائيل تهدد بضرب البنى التحتية في لبنان إذا هاجمها حزب الله في حال مواجهة بين إيران والولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
3
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
4
حال الطقس
01:37
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
حال الطقس
01:37
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
5
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
6
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
8
أخبار لبنان
06:59
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
أخبار لبنان
06:59
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More