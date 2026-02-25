الأخبار
حمدان: دعم الجيش في أداء مهامه الطريق الوحيد لترسيخ الدولة وصون كرامة اللبنانيين وأمنهم
أخبار لبنان
2026-02-25 | 02:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حمدان: دعم الجيش في أداء مهامه الطريق الوحيد لترسيخ الدولة وصون كرامة اللبنانيين وأمنهم
كتب النائب فراس حمدان على منصة "إكس": "إن ما تعرّضت له نقطة المراقبة التابعة للجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون من إطلاق نار وتهديدات مباشرة، يشكّل إعتداءً مرفوضاً على السيادة اللبنانية وعلى حق الدولة الحصري في بسط سلطتها على كامل أراضيها. إننا نعبّر عن دعمنا الكامل لقرار قيادة الجيش تعزيز النقطة والبقاء فيها والقيام بواجبها، فهذا الدور يأتي تنفيذاً واضحاً لقرار الحكومة اللبنانية بفرض سلطة الدولة وحماية الحدود، وهو واجب وطني لا يمكن التراجع عنه. كما نؤكد أهمية متابعة القضية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية، بما يضمن وقف الاعتداءات واحترام القرارات الدولية وحماية الاستقرار في الجنوب. إن حماية السيادة ليست خياراً ظرفياً بل إلتزام دائم، ودعم الجيش في أداء مهامه هو الطريق الوحيد لترسيخ الدولة وصون كرامة اللبنانيين وأمنهم".
أخبار لبنان
الجيش
مهامه
الطريق
الوحيد
لترسيخ
الدولة
كرامة
اللبنانيين
وأمنهم
