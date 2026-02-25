هاني عقد سلسلة لقاءات لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي والتشجير

شهدت وزارة الزراعة سلسلة لقاءات واجتماعات عمل عقدها وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، هادفة إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، أبرزها:



- اجتماع مع فريق عمل شركة سعيفان الزراعية لبحث سبل التعاون وتطوير سلاسل القيمة الزراعية ودعم الإنتاج المحلي.



- لقاء مع فريق عمل شركة Fresh Products لمناقشة آليات تحسين الجودة والتوضيب والتسويق، وتعزيز فرص التصدير.



- توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ميشال عيسى لزيادة تحريج جوانب الطرقات ضمن برنامج زراعة جوانب الطرقات، بما يساهم في حماية البيئة وتحسين المشهد الطبيعي وتعزيز الغطاء الأخضر.



- اجتماع مع خبير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتطوير واعتماد شهادة سلامة النبات الإلكترونية (E-Phyto)، في خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي وتسهيل حركة الصادرات الزراعية اللبنانية.



وأكدت اللقاءات، بحسب بيان، التزام وزارة الزراعة دعم المزارعين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع الرقمنة، وتوسيع المساحات الخضراء، انسجامًا مع رؤية الاستراتيجية الزراعية الوطنية 2026–2035.