الرئيس عون أكد أمام مستشار الرئيس الفرنسي استعداد لبنان للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)Gérard Mestrallet المراحل التي قطعتها المبادرة، تطور مفهوم الممر وأهدافه في تعزيز الترابط التجاري والبنى التحتية والربط الطاقوي والرقمي بين الهند ودول المنطقة وأوروبا، إضافة إلى التوجه الحالي نحو تنويع المسارات وتعزيز المرونة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية.



وأكد الرئيس عون "استعداد لبنان للانخراط ضمن إطار المبادرة، بما يخدم مصالحه الوطنية ويعزز موقعه اللوجستي في المنطقة".