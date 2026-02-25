الأخبار
هاشم: تصريحات وزير الخارجية حول نية العدو استهداف البنى التحتية تثير الاستغراب ومطالبة بتوضيح حكومي

أخبار لبنان
2026-02-25 | 05:06
هاشم: تصريحات وزير الخارجية حول نية العدو استهداف البنى التحتية تثير الاستغراب ومطالبة بتوضيح حكومي
هاشم: تصريحات وزير الخارجية حول نية العدو استهداف البنى التحتية تثير الاستغراب ومطالبة بتوضيح حكومي

اعتبر عضو كتلة كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن تصريح وزير الخارجية يوسف رجي بشأن معلوماته عن نية العدو الإسرائيلي استهداف البنى التحتية اللبنانية الاستراتيجية، "يثير الريبة والاستغراب، وكأنه رسالة تخويف وترهيب للبنانيين"، لافتاً إلى أن "أحد المعنيين في الكيان الصهيوني سارع إلى نفي هذه المعلومات".

وسأل هاشم في بيان: "هل يجوز أن يمر هذا الكلام بشكل عابر وفي هذا التوقيت الدقيق، من دون موقف واضح وعلني من الحكومة؟"، مشدداً على" ضرورة عدم مسايرة أي وزير في مواقف مرتجلة أو قرارات تُتخذ خارج إطار التزام الحكومة، ولا سيما في ملفات على هذا القدر من الخطورة، ما يستوجب من الجميع الانتباه وعدم التفلت في التصريحات، ومراعاة المصلحة الوطنية في أي توجه أو موقف".
 

أخبار لبنان

تصريحات

الخارجية

العدو

استهداف

البنى

التحتية

الاستغراب

ومطالبة

بتوضيح

حكومي

