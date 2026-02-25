الجميّل بحث مع السفير الأرمني تعزيز العلاقات الثنائية ودور الأرمن في لبنان

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، مع السفير الأرمني الجديد في لبنان، سارمن باغداساريان، خلال زيارة تعارفية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وحضر اللقاء، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، نائب السفير أليك غاريبيان، وعضو المكتب السياسي سعدالله عردو، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، وعضو جهاز العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.كما تناول البحث التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية والإقليمية في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، مع التأكيد على أهمية تكثيف الحوار والتعاون بما يخدم الاستقرار والمصلحة المشتركة.وشدّد الجميّل على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين لبنان والأرمن اللبنانيين، مشيرًا إلى الشراكة الوطنية التي ترسّخت عبر العقود، وإلى الدور الذي يلعبه المجتمع الأرمني في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية اللبنانية، بما يعكس نموذجًا للتلاقي والتكامل في إطار الدولة اللبنانية.