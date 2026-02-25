الأخبار
رجي أجرى سلسلة لقاءات في جنيف...

2026-02-25 | 06:26
رجي أجرى سلسلة لقاءات في جنيف...

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سلسلة لقاءات تناولت القضايا اللبنانية المطروحة دولياً، على هامش مشاركته في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. 

فاستعرض رجي مع وزير خارجية اليونان الأوضاع في جنوب لبنان معولاً على مؤتمر باريس لدعم المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي لاستكمال سيطرة القوى الشرعية على كامل الأراضي.
 
وأبلغ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رجي بأن مكتب المفوضية يُعدّ تقريرين موثّقين حول الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان.

ومع المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح، تصدّرت أزمة اللاجئين السوريين البحث. وطالب رجي بالعمل على تأمين عودتهم بصورة آمنة وكريمة. من جهته، دعا صالح المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فعلي وجدي للبنان، مشيراً إلى أن استتباب الأمن في سوريا يشكّل الحافز الأساسي لعودة النازحين.
 

