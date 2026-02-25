الأخبار
سلام بجث مع المبعوث الفرنسي في مبادرة الممر الإقتصادي بين الهند والشرق
أخبار لبنان
2026-02-25 | 08:33
سلام بجث مع المبعوث الفرنسي في مبادرة الممر الإقتصادي بين الهند والشرق
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جيرار ميستراليه، لمبادرة الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.
وتناول الاجتماع الجدوى الاقتصادية لدمج مرفأي بيروت وطرابلس ضمن هذا الممرّ، في ظلّ المرحلة الأولى التي يمرّ بها المشروع على مستوى التخطيط ودراسات الجدوى، والذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر تكامل بحري وسككي يتيح تنويع مسارات التجارة وتجاوز نقاط الاختناق التقليدية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء "أنّ التحوّلات المتسارعة في خريطة التجارة الإقليمية، إلى جانب تصاعد المنافسة من المرافئ المجاورة، تجعل من انخراط لبنان في الممرّات التجارية الإقليمية فرصة استراتيجية وضرورة ملحّة للنهوض الاقتصادي".
كما رحّب بالدعم والمواكبة التقنية التي تبديها الحكومة الفرنسية في هذا المجال.
وشدّد الرئيس سلام على "أنّ هذا الملف يُعدّ من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى إطلاق دراسة استراتيجية شاملة حول تكامل قطاعات النقل والطاقة والتجارة مع دول الجوار، بدعم من البنك الدولي".
وسيتولى مكتب رئيس مجلس الوزراء تنسيق هذه المبادرة متعددة القطاعات بالتعاون الوثيق مع الشركاء المانحين، وفي مقدّمهم الحكومة الفرنسية.
