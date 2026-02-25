نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين التروي في مواقفها وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام

أصدرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان بيانا، لفتت فيه الى انه "في ضوء الأخبار التي يتم الإطلاع عليها في وسائل الإعلام بين الحين والآخر، والتي مفادها ان شركات التأمين بدأت تطبيق زيادة على التعرفات الإستشفائية بنسبة 6 بالمئة، يهم النقابة توضيح الاتي:



- اولا، إن زيادة ال 6 بالمئة ما زالت في خانة الوعود التي سمعتها النقابة في خلال الإجتماعات التي عقدت مع جمعية شركات الضمان، وهي بالتالي لم تنفذ حتى تاريخه، علما ان تأثيرها الفعلي على الفاتورة لا يتجاوز نسبة ال 2 بالمئة.



- ثانيا، ان هذه النسبة ما تزال بعيدة عما كانت تطالب به النقابة ولا تزال عند نسبة 70 بالمئة من التعرفات المعتمدة في العام 2019 للفواتير التي تغطى داخل المستشفى و50 بالمئة من تعرفة ال 2019 للصور والفحوص الخارجية التي تحصل خارج المستشفى، في حين أن شركات التأمين عمدت الى تسعير أقساط التأمين كما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة المالية على مراحل عدة ورفعت قيمة البوالص على المؤمنين اكثر من مرة.



- ثالثا، إن لجوء شركات التأمين الى رفع قيمة البوالص اليوم بحجة رفع قيمة التعرفات المسددة الى المستشفيات لا يعكس الواقع اليوم ولا يمكن استعمالها مع المؤمنين التي نحرص على تقديم افضل الخدمات الصحية لهم".



وبناء على هذه المعطيات، تمنت النقابة على شركات التأمين "التروي في المواقف الإعلامية وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام حفاظا على حسن العلاقة وإحتراما للمسؤولية المشتركة في ما بيننا، لما فيه مصلحة المريض اولا واستمرارية تقديمات المستشفيات ودور شركات التأمين الهام".