الرئيس عون: الرسالة التربوية في لبنان لا بد أن تستمر

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الرسالة التربوية في لبنان لا بد ان تستمر، لأنها احدى الأسس والركائز التي يعتمد عليها هذا البلد لاستعادة عافيته وصورته التي تميّزه وعرفه بها العالم.



موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس نقابة المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان عماد عواد على رأس وفد من النقابة، عرض له وضع النقابة والمصاعب التي تواجهها.



وخلال اللقاء، لفت عواد الى ان النقابة التي تأسست عام 1987 تواصل نشاطها على مساحة الوطن، مشيراً الى التحديات التي تواجهها وابرزها: القانون 515 ووجوب تعديله بشكل توافقي بين كل مكونات العائلة التربوية، وأهمية سعي الدولة الى المحافظة على المدرسة المجانية التي هي حاجة حيث لا توجد مدرسة رسمية، وإقامة ورشة تشريع عامة وتحديث لكافة القوانين المتعلقة بالقطاع التربوي.



من جهته، شدد الرئيس عون على أهمية التعليم باعتباره احد الأهداف الرئيسية التي حملها معه منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، والذي يعمل لتعزيزه بشكل دائم لايمانه بأن التعليم أساسي في مساعدة العائلات على ترسيخ التربية الحقيقية، وتحصين مجتمع الشباب من الآفات التي تحيط به في عالمنا اليوم، وتزويدهم بالعلم والمعرفة اللازمين لتأمين مستقبل زاهر.



النائب السابق شانت جنجنيان



وعرض الرئيس عون مع النائب السابق شانت جنجنيان الأوضاع العامة في البلاد.



محافظ البقاع



واستقبل رئيس الجمهورية محافظ البقاع كمال أبو جودة الذي أطلعه على أجواء المحافظة واوضاعها وحاجاتها.