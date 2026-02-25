الأخبار
الرئيس عون استقبل مبعوث الرئيس الفرنسي لمبادرة IMEC: لبنان مستعد للانخراط ضمن اطارها بما يخدم مصالحه
أخبار لبنان
2026-02-25 | 09:58
مشاهدات عالية
الرئيس عون استقبل مبعوث الرئيس الفرنسي لمبادرة IMEC: لبنان مستعد للانخراط ضمن اطارها بما يخدم مصالحه
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا IMEC السيد Gerard Mestrallet خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، "استعداد لبنان للانخراط ضمن اطار المبادرة بما يخدم مصالحه الوطنية ويعزز موقعه الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط"، شاكرا "الاهتمام الذي يؤكده دائما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان والحرص الذي يبديه من اجل دعمه في المحافل الاقليمية والدولية لا سيما لجهة تعزيز اقتصاده وابراز حضوره ودوره".
ولفت الرئيس عون المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الى "اهمية متابعة البحث والتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتباعها من اجل استكمال المسار المتعلق بهذه المبادرة".
وكان Mestrallet أطلع الرئيس عون على آخر التطورات المتعلقة بالمبادرة واهمية انضمام لبنان اليها، وقدم عرضا حول تطور مفهوم الممر واهدافه في تعزيز الترابط التجاري والبنى التحتية والربط الطاقوي والرقمي بين الهند ودول المنطقة واوروبا، إضافة الى التوجه الحالي نحو تنويع المسارات وتعزيز المرونة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية.
خلف
واستقبل الرئيس عون النائب ملحم خلف الذي قال على الاثر: "تمحور لقائي اليوم مع فخامة الرئيس بشكل اساسي حول الانتخابات النيابية، حيث اصر الرئيس عون على ضرورة احترام اجرائها في موعدها خصوصا أن هذا الاستحقاق يجب ان يحصل ضمن الاصول الدستورية وفي توقيتها".
اضاف: "إن هذا الاستحقاق هو قرار وطني مرتبط بانتظام الحياة العامة التي بدأت منذ أكثر من عام مع انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة وملء الشواغر الادارية وانجاز التشكيلات القضائية والذي تكلل بالانتخابات البلدية والاختيارية".
وتابع: "لا يمكن وتحت وطأة اي ظرف اللجوء الى التمديد للمجلس النيابي الحالي او عدم اجراء الانتخابات النيابية. وقد أكد الرئيس عون ايضا، عدم وجود اي طلب خارجي يقضي بعدم اجراء هذا الاستحقاق في موعده، وفخامة الرئيس يصر على اجرائه في وقته المحدد حتى لو كان هناك رغبة من قبل البعض بتأجيل هذه الانتخابات، فالمسؤولية تعود الى المجلس النيابي والنواب الذين يتحملون المسؤولية ولا يملكون حق تمديد ولايتهم لأن حق الاقتراع هو حق للشعب اللبناني وليس ملكا للنواب، لذلك علينا العودة الى الشعب ليحدد من يريد في المجلس النيابي المقبل".
سئل: ما هو الحل بالنسبة للدائرة 16؟
اجاب: "كما قال وزيرا الداخلية والخارجية، هناك استحالة لوضع آلية لإتمام الدائرة 16. وهنا يجب اولا اللجوء الى رأي استشاري، وهو رأي غير ملزم لهيئة التشريع والاستشارات. وكما حصل في العام 2018، حيث سئلت حينها هيئة التشريع والاستشارات عن استحالة اعتماد البطاقة الممغنطة، وهل من الممكن ان يؤدي ذلك الى عدم اجراء الانتخابات النيابية، فكان الجواب ان ذلك لا يؤدي الى الغاء الانتخابات النيابية".
أضاف: "ثانيا، اريد أن أذكّر أنه في العام 1989 صدر عن مجلس الشورى قرار حول عدم إتمام مراسيم تطبيقية لقانون نافذ، وهل ان هذا الامر يؤدي بنا الى فراغ قانوني وكيف يمكن ان نتصرف امام هذا الفراغ؟ فكان جواب مجلس الشورى، أنه لا يمكن قبول اي فراغ قانوني لعدم اصدار المراسيم التطبيقية، وبالتالي، تطبق الاحكام القديمة التي كانت قائمة. وهذا بحسب الرئيس جوزف شاوول. وجميعنا يعلم من هو الرئيس شاوول بخبرته وقيمته الدستورية والقانونية ورفعة منصبه عندما كان يتولى رئاسة مجلس الشورى".
وتابع: "لدينا مسار قضائي بالنسبة للإدارة، واستشاري بالنسبة لهيئة التشريع والاستشارات التي تذهب في اتجاه اتمام هذه الانتخابات. وإذا ما نشأ لغط معين حول هذا الامر، فعندئذ يمكن اللجوء الى اساليب للمراجعة من قبل كل من يعتبر نفسه متضررا. إنما لا يمكن ألا تتم الانتخابات النيابية في موعدها لأن هذا الامر يعتبر مخالفا لمبدأ الديموقراطية الذي تمتاز به الجمهورية اللبنانية، وهو مبدأ تداول السلطة الذي يترجم من خلال الانتخابات. ولا يمكن بالتالي الاتجاه في هذا السياق بخلاف الدستور لأن هذا حق للشعب اللبناني وليس للنواب.
وأخيرا، علينا احترام انتظام الحياة العامة في لبنان خصوصا في ضوء خطاب القسم، الذي صفق له جميع النواب، لذلك يجب أن نكون منصاعين للدستور ولحقوق الشعب اللبناني".
طرابلسي
كما استقبل الرئيس عون النائب عدنان طرابلسي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والمستجدات السياسية والانتخابات النيابية المقبلة.
وقدم طرابلسي دعوة للرئيس عون للمشاركة في الافطار الرمضاني الذي تقيمه جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية غروب السابع من آذار المقبل في الواجهة البحرية لبيروت.
لجنة مهرجانات بعلبك الدولية.
دو فريج
واستقبل الرئيس عون رئيسة لجنة مهرجات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج مع وفد من اللجنة ضم السيدات: جمانة دبانة ولميا مبيض واعتدال حيدر ولبنى خليل والسيد حماد ياغي الذين اطلعوه على التحضيرات الجارية للمهرجانات هذه السنة والتي سيتم فيها الاحتفال بمرور سبعين عاما على اقامة هذه المهرجانات.
وشرحت السيدة دو فريج ابرز ما يتضمنه برنامج المهرجانات لهذه السنة والتي ستفتتح في 24 تموز المقبل بحفلة يحييها المؤلف اللبناني العالمي غبريال يارد مع اوركسترا تتألف من سبعين عازفا عالميا، كما ستقدم فرقة كركلا عرضين في بعلبك بالاشتراك مع اوركسترا مارينسكي بقيادة الموسيقار العالمي فاليري غوردجييف والتي ستتألف من 70 عازفا وعازفة.
ولفتت الى رمزية برنامج الاحتفالات هذه السنة مع مرور سبعين عاما على اقامة مهرجانات بعلبك الدولية.
ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلتها لجنة مهرجانات بعلبك الدولية سنويا في "ابراز الوجه الحضاري والثقافي والفني للبنان"، مؤكدا على رعايته لهذا "الحدث الاحتفالي الكبير الذي يحقق للبنان حضورا ثقافيا وفنيا مميزا".
"نورسات" و"تيلي لوميير"
ومن زوار قصر بعبدا، رئيس مجلس إدارة "نورسات" والمديرالعام لـ"تيلي لوميير" السيد جاك كلاسي الذي اطلع الرئيس عون على مجسم وتصاميم المبنى الجديد لـ"تيلي لوميير" و"نورسات" في ضبيه-ذوق الخراب الذي بارك الحجرالأساسي له البابا لاون الرابع عشر خلال زيارته للبنان وبدأت الحفريات له.
وأوضح كلاسي ان "المبنى سيضم کنيسة على إسم سيدة العرب والمكاتب الإدارية، ومكاتـب الموظفين ومكاتـب الإعـداد ومراکـز الإنتاج والبّث الأساسية، وغيرها من الأنشطة والمكاتب الإعلامية وعدد کبیر من استودیوهات البث المباشر والإنتاج، وصالات متعددة الوظائف للإجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات، ومكتبـة ضخمـة، تضـم أكـثر مـن مليـون کتـاب، ومرکز توثيـق يضم أرشيف أغلب الجرائد اللبنانية. كذلك سيتضمن المبنى غاليري للأيقونات، ومسرحا ضخما، ومتحفا وجناح الأرشيف الرقمي وقسم المعلوماتية، ومعهدا للأبحاث، وأكاديمية "تيلي لوميير" و"نورسات" للتدريب على العمل الإعلامي المسيحي، وغیرها من التقسيمات الضرورية لتفعيل العمل داخل المركز.
وتمنى الرئيس عون التوفيق لادارة "نورسات" و"تيلي لوميير" للاستمرار في أداء رسالتيهما الإعلامية والروحية.
الرئيس عون: الرسالة التربوية في لبنان لا بد أن تستمر
اجتماع للجنة الأشغال بحث في ملف الأبنية الآيلة للسقوط عطية: في صدد إعلان حال طوارىء وشكلنا لجنة فرعية للمتابعة
السابق
أخبار لبنان
05:08
الرئيس عون أكد أمام مستشار الرئيس الفرنسي استعداد لبنان للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
أخبار لبنان
05:08
الرئيس عون أكد أمام مستشار الرئيس الفرنسي استعداد لبنان للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
0
أخبار لبنان
08:33
سلام بجث مع المبعوث الفرنسي في مبادرة الممر الإقتصادي بين الهند والشرق
أخبار لبنان
08:33
سلام بجث مع المبعوث الفرنسي في مبادرة الممر الإقتصادي بين الهند والشرق
0
أخبار لبنان
2026-02-16
سلام بحث في مسارالإصلاحات الاقتصادية مع مبعوث الرئيس الفرنسي
أخبار لبنان
2026-02-16
سلام بحث في مسارالإصلاحات الاقتصادية مع مبعوث الرئيس الفرنسي
0
أخبار لبنان
2025-12-15
كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد
أخبار لبنان
2025-12-15
كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد
0
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
0
أمن وقضاء
12:23
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
أمن وقضاء
12:23
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
0
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
08:36
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين التروي في مواقفها وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام
أخبار لبنان
08:36
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين التروي في مواقفها وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام
0
أخبار لبنان
2025-12-24
الرئيس عون يوقّع مرسوما يقضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
أخبار لبنان
2025-12-24
الرئيس عون يوقّع مرسوما يقضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
0
أمن وقضاء
2026-02-22
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
2026-02-22
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
0
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
0
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
0
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
0
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
0
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
4
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
5
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
6
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
8
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
