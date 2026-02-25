طليس يعلن تعليق التحرك الذي كان مقرراً يوم غد

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أنه وبعد الاجتماع الطارىء الذي حصل مع رئيس الحكومة ووزير المال وبحضور رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل وبعد النقاش المستفيض والاتفاق الذي تم التوصل اليه والقاضي بتعويض سائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين بمبلغ ١٢ مليون ليرة لبنانية شهرياً بشرط الابقاء على التعرفة الحالية، وبعد التشاور مع الزملاء رؤساء قطاع النقل البري، أعلن طليس تعليق التحرك الذي كان مقرراً يوم غد والتفرغ لمتابعة التنفيذ العملي للاتفاق الذي حصل.