سلام من الإفطار في السراي: خطة الجيش قابلة للتحقيق في 4 أشهر...
أخبار لبنان
2026-02-25 | 11:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
سلام من الإفطار في السراي: خطة الجيش قابلة للتحقيق في 4 أشهر...
3
min
سلام من الإفطار في السراي: خطة الجيش قابلة للتحقيق في 4 أشهر...
أشار رئيس الحكومة نواف سلام خلال الإفطار الرمضاني في السراي إلى مرور عام على نيل حكومته ثقة البرلمان وبدء عملها، واصفًا السنة الماضية بأنها "غير عادية من حيث الأحداث والتحديات"، لافتًا إلى أن لبنان خرج من حرب مدمرة رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد سلام أن عمر الحكومة سينتهي مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وأن ما تم إنجازه قد لا يلبي كل الطموحات، إلا أن الأهم "وضع البلاد على طريق إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واستعادة ثقة المواطن بها".
وشدد على أن الحكومة لا ترغب ولا تقبل بأن ينجر لبنان إلى مغامرة أو حرب جديدة، معربًا عن أمله بأن يتمتع الجميع في هذا الشهر الفضيل بالعقلانية والحكمة، وأن تكون مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر.
وقال سلام إن الإصلاح لا يكتمل من دون استكمال تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل ومتوازن، وتصحيح أي ما طبق خلافًا لنصه أو روحه، والاستعداد لتطويره عند الحاجة.
وأضاف أن ما تبقى أمام الحكومة في مسار التعافي هو إعداد مشروع الإطار المالي المتوسط الأجل، والذي سيسمح للمرة الأولى بتخطيط الإنفاق والجباية لخمس سنوات مقبلة، مع إعادة تصميم النظام الضريبي وإصلاحه لتفعيل أدوات الجباية والامتثال.
ولفت إلى أن مشروع قانون الفجوة المالية بات بحوزة البرلمان، وأن الحكومة منفتحة ليس فقط على نقاشه، بل على أي تعديلات من شأنها تحسينه وتطويره.
وأكد سلام أن لبنان أصبح مقارنة بمراحل الأزمة السابقة "في أقرب نقطة للعودة إلى الانتظام المالي"، ما سيمهد لخروج البلاد من "كابوس الانهيار" الذي صنّفه البنك الدولي كأحد أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية في التاريخ الحديث.
ولفت إلى التزام الحكومة بإعادة إعمار الجنوب منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه لم يعد إلى الجنوب إلا ومعه مشاريع محددة ومسارات تنفيذ وتمويل مخصص بدأ تأمينه، بالإضافة إلى خطط تُترجم على الأرض.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تمكين قواتها المسلحة من كل الإمكانات المطلوبة لإتمام خطة حصر السلاح، واستمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي.
وأوضح أن الجيش مستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح شمالًا بين نهري الليطاني والأول، مشيرًا إلى أن المهمة قابلة للتحقيق في 4 أشهر إذا توفرت العوامل نفسها لقواته.
واختتم سلام بالإشارة إلى أن الجيش أنجز المرحلة الأولى من الخطة جنوب نهر الليطاني، وهي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تستعيد فيها القوات المسلحة السيطرة العملانية الكاملة على هذه المنطقة، موجّهًا لها "أكبر تحية".
وأشار إلى أن الحكومة لا تدّعي تحقيق المعجزات، لكنها وضعت الأسس اللازمة لمواجهة التحديات، بعد تغيير مسار كان يقود حتمًا إلى انهيار كامل للدولة والمجتمع.
وأكد أن لعقود طويلة سادت ثقافة الإفلات من العقاب واستباحة المال العام وانعدام المساءلة والمحاسبة، ما عمّق انعدام الثقة بالدولة لدى المواطنين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي.
أخبار لبنان
الإفطار
السراي:
الجيش
قابلة
للتحقيق
أشهر...
0
خبر عاجل
11:27
سلام: في جلسة الحكومة التي انعقدت أبلغنا الجيش عن استعداده لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح أي شمالاً بين نهريّ الليطاني والاوّلي وتساءل البعض عن المدة المطلوبة وهذه المهمة قابلة للتحقيق في 4 أشهر إذا توفّرت لقوّاتنا المسلحة نفس العوامل
خبر عاجل
11:27
سلام: في جلسة الحكومة التي انعقدت أبلغنا الجيش عن استعداده لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح أي شمالاً بين نهريّ الليطاني والاوّلي وتساءل البعض عن المدة المطلوبة وهذه المهمة قابلة للتحقيق في 4 أشهر إذا توفّرت لقوّاتنا المسلحة نفس العوامل
0
خبر عاجل
2026-01-08
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
خبر عاجل
2026-01-08
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
0
أخبار لبنان
2025-12-09
سلام استقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت: لاعتماد خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات
أخبار لبنان
2025-12-09
سلام استقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت: لاعتماد خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات
0
خبر عاجل
2025-12-19
سلام: المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح
خبر عاجل
2025-12-19
سلام: المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح
0
أخبار لبنان
15:23
وزير الزراعة إستقبل وفداً من مزارعي القنّب من الهرمل
أخبار لبنان
15:23
وزير الزراعة إستقبل وفداً من مزارعي القنّب من الهرمل
0
أخبار لبنان
14:32
السفير الإيراني الجديد لدى لبنان يلتقي عراقجي قبيل توجهه إلى بيروت
أخبار لبنان
14:32
السفير الإيراني الجديد لدى لبنان يلتقي عراقجي قبيل توجهه إلى بيروت
0
أخبار لبنان
14:07
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
أخبار لبنان
14:07
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
0
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
0
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
0
آخر الأخبار
2025-10-01
أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول
آخر الأخبار
2025-10-01
أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول
0
موضة وجمال
2025-11-22
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
2025-11-22
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات
0
أخبار دولية
13:02
تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران
أخبار دولية
13:02
تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران
0
أخبار دولية
13:00
هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا
أخبار دولية
13:00
هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
4
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
5
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
6
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
