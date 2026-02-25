رسامني استقبل وفداً فرنسياً... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وفداً فرنسياً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جيرار ميستراليه، في إطار زيارة الوفد الفرنسي إلى لبنان.



وتناول البحث مشروع الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وتم عرض الإمكانات المتاحة لانخراط لبنان فيه، في ضوء موقعه الجغرافي الذي يؤهله ليكون محطة لوجستية ونقطة عبور بحرية ومركز خدمات في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية في شرق المتوسط، بما يتيح للبنان أن يكون جزءًا من هذا المشروع الاستراتيجي.



كما التقى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مساء اليوم، النائب حسين الحاج حسن، وتناول معه شؤونًا إنمائية مناطقية.