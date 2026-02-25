سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش.



وحضر اللقاء رئيس مصلحة الديوان علي امهز، رئيسة شعبة العديد والتدريب ريما المر، رئيس وحدة الخدمة والعمليات وليد حشاش، رئيس وحدة التجهيز والآليات زياد شاهين، أمين سر المدير العام إلياس حبيب وعضو المكتب السياسي الكتائبي غسان أبو جودة.



وخلال اللقاء، ثمّن خريش المساعدات التي قدّمها حزب الكتائب اللبنانية دعماً لعناصر الدفاع المدني، مشيدًا بوقوف الحزب إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.



من جهته، استمع الجميّل إلى مطالب الدفاع المدني، مؤكّدًا ضرورة العمل على تلبيتها بما يضمن تمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية على أكمل وجه. وشدد على أهمية دعم هذه المؤسسة التي تقف في الصفوف الأمامية لخدمة اللبنانيين.



كما شكر عناصر الدفاع المدني على تضحياتهم وجهودهم المستمرة في مختلف المناطق.