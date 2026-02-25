الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سرّ وقدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
أخبار لبنان
2026-02-25 | 14:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
رد "التيار الوطني الحر"، على بيان وزير الطاقة والمياه جو الصدي.
وقال في بيان: "أولاً، إنّ الوزير، وعلى عكس ادعاءاته، وافق على قرار رفع سعر البنزين 300 ألف ليرة لبنانية. وتأكيداً على موافقته، اتّفق مسبقاً مع أصحاب المحطات على زيادة الجعالة، وقرّر زيادتها تباعاً ضمن ارتفاع تدريجي بهدف غشّ المواطنين. أمّا الأهم، وهو ما ليس بحاجة إلى محاضر أو أدلة، فهو أنّه، وبالدستور والقانون وبحسب صلاحيات الوزير، من غير الممكن أن يمرّ هكذا قرار من دون موافقته، إلا إذا كان يُقرّ بأنه وزير فئة ثانية وعلى قاعدة أنهم "ما خبّروه. فكيف سيُقنع هذا الوزير الشعب اللبناني بأنه وزيرٌ سيّد على وزارته ويملك صلاحياته، وأنه يمثّل قسماً من الشعب اللبناني، وفي الوقت نفسه يمرّ هكذا قرار من دون علمه، بحسب ادعاءاته؟ هكذا يصبح وزيراً من الفئة العاشرة لا الثانية!".
وأضاف: "ثانياً، يتكلّم الوزير المذكور عن التضامن الوزاري، لكنه يغفل أنّ التضامن الوزاري لا يعني أن يمتنع الوزير عن ممارسة صلاحياته. وبالحديث عن التضامن الوزاري، فأين هو عندما يتعمّد وزراء القوات، في كل مرة، طرح شيء في الجلسات المغلقة ثم يعودون ويصرّحون بعكسه في الخارج؟ وأين هو عندما يصوّت وزراؤهم في الحكومة مع الموازنة ثم يعودون ليصوّتوا ضدها في المجلس النيابي؟ ثالثاً، إنّ الوزير، وبعلم المعنيين بهذا القرار كافة، هو شريك فيه، وقد أعدّ الجدول مسبقاً وقرّر كيف ستمضي الزيادات بالتوازي مع الجعالة. وأحد رفاقه القواتيين من الوزراء اقترح أن تكون الزيادة على البنزين أعلى من 300 ألف ليرة. وفي كل الأحوال، نحن أكثر من شهد، في الحكومات المتعاقبة، على انفصام القوات بين تصويتهم داخل مجلس الوزراء وكيفية تصريحهم أمام الإعلام، وعلى ذلك تشهد عشرات المحاضر والمواقف والأحداث".
***للإطلاع على بيان وزير الطاقة،
إضغط هنا
.
أخبار لبنان
التيار الوطني الحر
جو الصدي
القوات
البنزين
التالي
السفير الإيراني الجديد لدى لبنان يلتقي عراقجي قبيل توجهه إلى بيروت
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
2026-02-18
"التيار الوطني الحر" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
أخبار لبنان
2026-02-18
"التيار الوطني الحر" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
0
آخر الأخبار
2026-02-13
منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى للـLBCI: تجربتنا مع التيار الوطني الحر اكثر من سيئة ورأينا انقلابه على التسوية الرئاسية ولن نُلدغ من الجحر مرتين
آخر الأخبار
2026-02-13
منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى للـLBCI: تجربتنا مع التيار الوطني الحر اكثر من سيئة ورأينا انقلابه على التسوية الرئاسية ولن نُلدغ من الجحر مرتين
0
أخبار لبنان
2026-02-17
"التيار الوطني الحر": السلطة فشلت في إيجاد حلّ عادل ومتكامل لمشكلة المالية العامة والقطاع العام
أخبار لبنان
2026-02-17
"التيار الوطني الحر": السلطة فشلت في إيجاد حلّ عادل ومتكامل لمشكلة المالية العامة والقطاع العام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:23
وزير الزراعة إستقبل وفداً من مزارعي القنّب من الهرمل
أخبار لبنان
15:23
وزير الزراعة إستقبل وفداً من مزارعي القنّب من الهرمل
0
أخبار لبنان
14:32
السفير الإيراني الجديد لدى لبنان يلتقي عراقجي قبيل توجهه إلى بيروت
أخبار لبنان
14:32
السفير الإيراني الجديد لدى لبنان يلتقي عراقجي قبيل توجهه إلى بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-18
باسيل: بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها أن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات وهذا ما بدأ يظهر
آخر الأخبار
2025-12-18
باسيل: بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها أن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات وهذا ما بدأ يظهر
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
0
أخبار لبنان
10:27
سلام عقد اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس... إخلاء 36 مبنى حتى اليوم
أخبار لبنان
10:27
سلام عقد اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس... إخلاء 36 مبنى حتى اليوم
0
رياضة
07:22
بعد الاشتباكات الأخيرة في البلاد... تصريح لإنفانتينو بشأن كأس العالم في المكسيك
رياضة
07:22
بعد الاشتباكات الأخيرة في البلاد... تصريح لإنفانتينو بشأن كأس العالم في المكسيك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات
0
أخبار دولية
13:02
تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران
أخبار دولية
13:02
تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران
0
أخبار دولية
13:00
هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا
أخبار دولية
13:00
هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
4
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
5
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
6
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More